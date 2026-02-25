Logo
Црнадак признао: Од оснивања Драшковог покрета ПДП-а нема

Извор:

АТВ

25.02.2026

22:31

Коментари:

1
ПДП
Фото: АТВ

Шеф Клуба посланика ПДП-а Игор Црнадак признао је да ова странка "не постоји" од оснивања Покрета Сигурна Српска, на чијем челу је Драшко Станивуковић.

Говорећи о ситуацији унутар ПДП-а након формирања новог политичког покрета Драшка Станивуковића, Црнадак је признао да постоји озбиљан јаз између двије стране.

“У претходна три мјесеца како је настао покрет, ПДП-а практично нема. Видимо огроман јаз између покрета и ПДП-а – и кадровски и политички", рекао је Црнадак.

Поручио је да покрет може ићи својим путем, али да ПДП мора наставити своју мисију, индиректно поручујући Станивуковићу да неће дозволити да ПДП буде уништен.

“Не смије се зауставити ПДП да настави ону своју мисију коју смо започели 1999. године", рекао је он за "Н1".

