Ово су детаљи отмице Даниела Кајмакоског, адвокат открио нове информације

18.03.2026
Пјевач Даниел Кајмакоски отет је прије више од мјесец дана, 8. фебруара ове године, а од отмичара и даље нема ни трага ни гласа.
Адвокат који заступа музичара, Бранислав Станишић, открио је за Курир да су дошли до одређених сазнања која указују на то да је отмица пјевача можда наручена и да иза свега, према одређеним претпоставкама, стоји особа коју Даниел Кајмакоски познаје!
Станишић не крије колико су он и његов клијент незадовољни тиме што починиоци и даље нису идентификовани нити лоцирани.
"Још увијек нико није ухапшен. Ми чекамо да до тога дође на основу свих расположивих података. Претпостављам да ће у неком догледном времену до тога и доћи. Након тога ће се покренути поступак, када ћемо ми нашим дјеловањем доприњети утврђивању свих чињеница како би се правда задовољила, а они у складу са законом казнили", говори Станишић и додаје да постоје свједоци који ће говорити пред судом, али објашњава да се то може десити тек након хапшења осумњичених:
"Фаза поступка која подразумијева свједоке је далеко од нас у овом тренутку, јер би прије тога морао да се покрене поступак против лица која су претходно ухапшена, а прије свега тога, мора бити утврђен њихов идентитет. Вјероватно ће бити свједока, јер и Даниел и ја, као његов пуномоћник, имамо неке претпоставке. Имамо сумње које дијелимо са надлежним органима, то им је потребно да би могли да усмјере свој посао на то. Постоје сазнања која имамо само ми и полиција, ја их због евентуалног ометања истраге не бих сада износио, али могу рећи да се баш надам да ће у догледно вријеме моћи да се утврди ко су починиоци, као и евентуални помагачи", каже Станишић и наставља:
"Вјерујем да их има, јер су у питању страни држављани, по физиономији и језику говора. Они указују да су у питању лица са простора Турске или неке сличне земље, или су дошли из Сјеверне Македоније, јер тамо има много припадника те етничке структуре, Сјеверна Македонија је мултинационална држава. Мада, има их и у Бечу, гдје је Даниел живио са породицом 20 година. Њих има свуда, сада је питање на чији рачун су то урадили, ко их је наговорио, подстакао, да ли су то урадили самоиницијативно, ко иза тога стоји, то ће суд утврдити. Ми имамо сумње које су везане за неке људе које Даниел познаје и са којима је у прошлости имао неки вид контакта, али то смо све подијелили са полицијом, која треба да утврди истину", рекао је.
Даниел морао да плати штету
Након што је аутомобил враћен власнику, адвокат тврди да ће цјелокупну материјалну штету морати да плати Даниел Кајмакоски, који је у овом случају жртва.
"Аутомобил је двије-три недјеље био у полицији, тамо је урађено све што је требало, скинути су сви трагови, узорци, ДНК који можда припада починиоцима. Након тога је возило враћено Даниелу, у његовим рукама је већ седам, осам дана, а тренутно се налази у сервису гдје се отклања штета која је изузетна. Сломљен је браник, точак, хладњак, цијели један ћошак. Штета је сигурно око 5.000 евра. У фази је санирања, а трошкове ће нашалост сносити Даниел за сада. Аутомобил није био каско осигуран. Под одређеним околностима, када возач није крив, они покривају трошкове материјалне штете, али у овој ситуацији би требало да штету сноси онај ко ју је изазвао, а они прво морају бити ухапшени. Даниел је одлучио да прикупи све извјештаје процјенитеља о штети, како би имао доказе за будуће вријеме. За сада ће то морати да санира он, његово осигурање не покрива тај дио. Он вози џипа који кошта приближно 30.000 евра, дијелови су јако скупи", објаснио је адвокат оштећеног пјевача.
На питање како се Даниел Кајмакоски и његова породица осјећају сада, када се све слегло и да ли је ова траума оставила психичке посљедице на њих, Станишић одговара:
"Даниел јесте психички оштећен у смислу трауме која је остала након отмице, али баш смо прије два дана били у једном ресторану на ручку и могу рећи да је у поприлично добром стању с обзиром на то кроз шта је све прошао. Увијек када се видимо тема разговора је да ли ће и када бити ухапшени отмичари. Јако му је стало да се открије истина и задовољи правда, управо због те сумње које ми имамо на могуће подстрекаче из његовог живота од прије", тврди адвокат.
Како је открио, иако се осјећа добро, страх у њему и даље постоји.
"Када шета са псом, изађе у парк са дјецом, увијек су ту и одређени број његових пријатеља, јер тако има сигурност, има некога ко ће га заштити ако дође до новог напада, а надам се да неће. Породица је такође претрпјела велики стрес, супруга са двоје мале дјеце. Жена је цијеле ноћи размишљала шта се десило, да ли ће жив доћи кући и тако даље. То су ствари које носе тешке посљедице, али морам потврдити да су обоје знатно боље сада. Он ради, наступи су му распродати, не дозвољава да његова каријера трпи",закључује саговорник, преноси Курир.
