Јаков Јозиновић је ово радио прије него што је остварио велики музички успјех

Аутор:АТВ
18.03.2026
08:20
Прије само три године радио је тешке физичке послове, а данас је једна од највећих звијезда млађе генерације чији се концерти распродају у рекордном року.
Јаков Јозиновић направио је прави бум на регионалној естради, а његова животна прича звучи као прави филмски сценарио.
Копао на 40 степени и брао воће за дневницу Иако данас ужива у плодовима свог музичког успјеха, Јаков Јозиновић се некада није стидио да ради најтеже послове.
Гостујући на ХРТ-у, млади пјевач из Винковаца је потпуно искрено открио детаље из своје прошлости.
Занимљивости
"Прије само три године радио сам на археолошким ископинама на 40 степени… Послије тога сам радио у производњи свијећа, а онда и у шљивицима, брао воће за дневницу. Стварно сам свуда радио", рекао је.
Његов вртоглави успон почео је прошле године на друштвеној мрежи Тикток, и то у тренутку када није имао ниједну једину ауторску пјесму. Снимајући емотивне обраде хитова Оливера Драгојевића, Ђорђа Балашевића и Владе Георгиева, брзо је побрао симпатије и залудио публику широм бивше Југославије.
Одушевљење је било толико да су менаџери почели да се отимају за њега, што је кулминирало са два спектакуларна, експресно распродата концерта у београдској МТС дворани у октобру прошле године.
Након почетног успјеха, Јаков је издао своје прве пјесме које су преко ноћи постале хитови.
Он је недавно одржао спектакуларни наступ у Новом Саду, а онда се са бине обратио старијој колегиници из Словеније што је публика дочекала уз велико одушевљење, преноси Блиц.
