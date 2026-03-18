Тежак судар шкоде и мерцедеса, има повријеђених

Аутор:

АТВ

18.03.2026

08:32

Фото: АТВ

Због саобраћајне несреће која се догодила јутрос, 18. марта, на дионици Чапљина-Љубушки, у мјесту Требижат, саобраћај је обустављен.

Како је потврђено за портал "Радиосарајево.ба", несрећа се догодила у 7:17 сати, а у судару су учествовала два путничка моторна возила, Шкода и Мерцедес.

Да ли ће грађани заиста морати да враћају паре банкама?

"У несрећи има повријеђених особа, али у овом тренутку није познат степен њихових повреда нити тачан број повријеђених", рекла је Илијана Милош портпарол МУП-а ХНК.

На мјесту догађаја у току је полицијски увиђај, а саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен.

Потпуни хаос на немачком аеродрому: Потпуна обустава

Возачима се савјетује да користе алтернативне правце и буду опрезни.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Одређен притвор Авганистанцу који је побјегао из просторија ФУП-а

Хроника

Одређен притвор Авганистанцу који је побјегао из просторија ФУП-а

17 ч

0
Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

Хроника

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

18 ч

0
Параноја љубомора: Ненад (83) сјекиром убио супругу, осуђен на психијатрију

Хроника

Параноја љубомора: Ненад (83) сјекиром убио супругу, осуђен на психијатрију

19 ч

0
Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

Хроника

Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

20 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

18

Планирате љетовање на Јадрану? Ово су цијене апартмана

11

17

Српкиња лагала да је морнар па се домогла гомиле пара

11

12

Експлодирао метеор изнад Кливленда

11

09

Начин ходања може да открије емоције код људи

11

04

Хитно повучен популарни апарат: Може довести до струјног удара

