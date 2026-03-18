Тежак судар шкоде и мерцедеса, има повријеђених

Аутор:АТВ
18.03.2026
08:32
Због саобраћајне несреће која се догодила јутрос, 18. марта, на дионици Чапљина-Љубушки, у мјесту Требижат, саобраћај је обустављен.
Како је потврђено за портал "Радиосарајево.ба", несрећа се догодила у 7:17 сати, а у судару су учествовала два путничка моторна возила, Шкода и Мерцедес.
"У несрећи има повријеђених особа, али у овом тренутку није познат степен њихових повреда нити тачан број повријеђених", рекла је Илијана Милош портпарол МУП-а ХНК.
На мјесту догађаја у току је полицијски увиђај, а саобраћај на овој дионици је у потпуности обустављен.
Возачима се савјетује да користе алтернативне правце и буду опрезни.
