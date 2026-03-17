Драма у Горажду: Нестала малољетна д‌јевојчица, пронашли је након два сата

АТВ

17.03.2026

14:49

Данас у 11.10 дежурној служби Полицијске станице Горажде пријављен је нестанак једног лица, д‌јевојчице рођене 2013. године из Горажда.

Одмах по запримању пријаве на терен је упућен већи број полицијских службеника Управе полиције у саставу Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, гд‌је су предузете све мјере и радње на проналаску нестале д‌јевојчице.

Истог дана у 13.10 сати уз помоћ и подршку Обавјештајно – сигурносне агенције Босне и Херцеговине наведена особа је пронађена у добром здравственом стању након чега су о свему обавијештени родитељи, те су подузете даље мјере и радње у складу са законом, пише Аваз.

Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

Ове активности још једном потврђују значај правовремене пријаве и ефикасне сарадње свих агенција за спровођење закона а све у циљу заштите сигурности грађана а посебно д‌јеце и малољетних особа, саопштено је из МУП БПК Горажде.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Више из рубрике

Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

Хроника

Пријетио убијањем хришћана: Хапшење у ФБиХ

2 ч

0
Полицајци ухапшени због примања мита

Хроника

Полицајци ухапшени због примања мита

2 ч

0
Илустрација

Хроника

Мушкарац (25) ухапшен са пола килограма марихуане

2 ч

0
Тешка несрећа код зграде Владе у Бањалуци

Хроника

Тешка несрећа код зграде Владе у Бањалуци

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

47

Ево шта пише у Резолуцији коју су посланици усвојили једногласно

16

42

Усвојена Резолуција о осуди и забрани промовисања и величања идеологије и симбола НДХ

16

40

Дебакл у Бриселу: Руте одбио да се састане са Денисом Бећировићем

16

37

Огласила се полиција о тешкој несрећи код зграде Владе

16

32

Када се сади које цвијеће по мјесецима?

