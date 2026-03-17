17.03.2026
Данас у 11.10 дежурној служби Полицијске станице Горажде пријављен је нестанак једног лица, дјевојчице рођене 2013. године из Горажда.
Одмах по запримању пријаве на терен је упућен већи број полицијских службеника Управе полиције у саставу Министарства за унутрашње послове Босанско-подрињског кантона Горажде, гдје су предузете све мјере и радње на проналаску нестале дјевојчице.
Истог дана у 13.10 сати уз помоћ и подршку Обавјештајно – сигурносне агенције Босне и Херцеговине наведена особа је пронађена у добром здравственом стању након чега су о свему обавијештени родитељи, те су подузете даље мјере и радње у складу са законом, пише Аваз.
Ове активности још једном потврђују значај правовремене пријаве и ефикасне сарадње свих агенција за спровођење закона а све у циљу заштите сигурности грађана а посебно дјеце и малољетних особа, саопштено је из МУП БПК Горажде.
