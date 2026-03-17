Тешка несрећа код зграде Владе у Бањалуци

АТВ
17.03.2026
13:32
У Бањалуци се прије неколико тренутака догодила несрећа у којој је повријеђена жена.
Несрећну жену на пјешачком прелазу у близини зграде Владе Републике Српске ударио је комби.
Несрећа се догодила на пјешачком прелазу у улици Првог Крајишког корпуса, код новинске агенције Срна.
"Комби се кретао из правца Владе и скретао је десно када је ударио жену. Она је у свјесном стању и управо је одвезла Хитна помоћ",испричао је очевидац за "Српскаинфо".
