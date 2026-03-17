Стиже помоћ пензионерима са минималним примањима: Ево ко има право

Извор:
Танјуг
17.03.2026
13:31
Подјела пакета солидарне помоћи пензионерима чије пензије не прелазе најнижи износ пензије увећан за 10 одсто, односно 34.201,32 динара, почиње у петак, 20. марта у градским и општинским удружењима пензионера широм Србије.
Право на пакете солидарне помоћи имају и пензионери који примају и пензију из иностранства уколико износ њихових пензија у збиру није већи од 34.201,32 динара.
Солидарна помоћ се додјељује у виду једнообразних, стандардизованих пакета са прехрамбеним намирницама и средствима за хигијену, путем спровођења јединствене набавке која је повјерена Савезу пензионера Србије, а који ради и дистрибуцију пакета удружењима и одборима корисника пензија који их онда даље дијеле корисницима.
Како је прописано Правилником о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО) приликом утврђивања ранг-листе за додјелу солидарне помоћи предност имају самохрани корисници или корисници у вишечланом домаћинству коме је једини извор прихода пензија (која не прелази 34.201,32 динара), као и корисници пензија старији по годинама живота.
Према подацима ПИО фонда за овај вид друштвеног стандарда ове године је опредијељено 240 милиона динара, што је како наглашавају значајно више у односу на средства утрошена за ове намене претходних година и захваљујући томе пакете солидарне помоћи ће током 2026. добити више од 100.000 пензионера.
