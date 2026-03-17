Полицајци ухапшени због примања мита

Извор:
СРНА
17.03.2026
14:21
Тројица саобраћајних полицајаца из Краљева ухапшени су због сумње да су примали мито приликом регулисања саобраћаја у Рашки, саопштило је Министарство унутрашњих послова /МУП/ Србије.
Ухапшени чији су иницијали су М.Т. /51/, Б.П. /50/ и М.Г. /21/ осумњичени су да су од маја до септембра прошле године захтијевали и примали новац како не би извршили контролу учесника у саобраћају, иако су били дужни да то ураде, објашњавају у МУП-у.
У сарадњи краљевачке и новопазарске полиције ухапшено је и 10 особа због кривичног дјела давања мита.
