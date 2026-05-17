Познат идентитет убијеног младића: Луки (19) окончан живот док је достављао храну

Директор полиције Никола Милина обратио се јавности у Дрнишу поводом опсежне потраге за Кристијаном Алексићем (50), осумњиченим за убиство младића Луку М. (19) у Дрнишу.
Милина је истакао да је млад живот сурово окончан и да је полиција хитно реаговала, пославши све расположиве снаге на лице мјеста, укључујући хитну и специјалну полицију из више одјељења. Упркос интензивним мјерама и координацији, починилац још није пронађен, а у потрази се активно користе хеликоптери, дронови и пси трагачи.
Директор полиције позвао је грађане Дрниша и околине на максималан опрез и апеловао да се уопште не приближавају бјегунцу јер је особа вјероватно наоружана. Уколико се осумњичени примијети, грађани треба одмах да се премјесте на безбједно мјесто и обавијесте полицију позивом на број 192. Због ванредног стања и опсежне полицијске операције на терену, становницима се и даље савјетује да остану у затвореном простору у Дрнишу, а настава у основним и средњим школама и вртићима је отказана.
Злочин се догодио у суботу увече када је деветнаестогодишњи студент Лука М, који је привремено радио као достављач хране, дошао у кућу осумњиченог Алексића да достави поруџбину.
Алексић је младића убио са више хитаца у кући, након чега је напустио мјесто догађаја. Према ријечима комшија, осумњичени је напустио кућу наоружан аутоматском пушком, носећи кофер и ранац пун хране. Мјештани кажу да је Алексић неколико дана прије убиства куповао велике количине конзервиране хране у локалној продавници, што може указивати на то да је унапријед планирао да се сакрије.
Током свог говора, Милина се осврнуо и на бројне незваничне информације које су се појавиле у јавности, истичући да полиција провјерава све трагове, али да су неки од медијских навода нетачни.
Према његовим ријечима, информације да је Алексић имао списак људи које је планирао да ликвидира, да је писао графите са пријетњама смрћу или да је учествовао у физичком сукобу неколико дана прије овог догађаја нису тачне.Међутим, шеф полиције је потврдио да осумњичени има озбиљан кривични досије и да је полиција против њега поступала у више наврата. Алексић има пет правоснажних пресуда, од којих су двије спојене у казну затвора од 15 година коју је одслужио (за убиство 22-годишње жене), док су двије условне.
Подсјетимо се да је ријеч о човјеку који је у мају 1994. године брутално убио 22-годишњу дјевојку са 17 убода ножем, а његови тешки психички проблеми помињани су и у ранијим поступцима. Милина је на крају потврдио да је полиција прије три године код Алексића пронашла илегално оружје и поднијела кривичну пријаву, након чега је подигнута оптужница, према којој судски поступак још није почео.
Одговарајући на питања новинара о томе да ли је полиција могла раније да реагује на понашање осумњиченог, Милина је поновио да полиција нема информације нити је добила ниједну пријаву против Алексића након случаја из 2023. године, када је код њега пронађено илегално оружје. Истакао је да полиција провјерава све накнадне наводе, али да у званичним евиденцијама од суботе увече нема нових пријава о пријетњама.
У наставку потраге, полиција је формирала уску и широку зону претраге, а операцију на терену координира посебан командант, рекао је Милина, додајући да ће током ноћи бити коришћена сва расположива технолошка опрема, укључујући термовизијске камере за преглед отворених простора.
С обзиром на то да постоји могућност да се бјегунац стално креће, полицијски тимови ће по потреби детаљно поновити преглед већ посјећених локација и реаговати на сваку дојаву грађана.
Начелник полиције је такође разјаснио информације о оружју које је коришћено за извршење убиства. Супротно првим незваничним информацијама из медија, Милина је потврдио да није у питању аутоматска пушка нити да је коришћено више оружја. Досадашње доказне радње утврђују да је злочин извршен једним ручно израђеним ватреним оружјем које не спада у категорију аутоматског оружја.
Конобар који ради у пицерији у којој је радио убијени младић рекао је за Слободну Далмацију да је само питање времена када ће осумњичени урадити нешто овако, јер је након пуштања из затвора отворено пријетио људима по граду.
– Једини кривац је систем, нико други, само систем… Шта се десило, цијели Дрниш то зна, било је само питање времена – каже он.
– Када је пријављен због посједовања оружја 2023. године, наводно су пронашли списак људи који су му се замјерили, а то је било дванаест плавуша које је желио да ликвидира. Онда су га пронашли послије неколико дана, испитали и пустили – додала је дјевојка која је са групом сједила за столом у кафићу хотела “Даница” у Дрнишу.
Млади Божо додаје да је неколико дана прије овога осумњичени за убиство дошао у локалну продавницу и коментарисао пред људима и питао да ли камере раде и да ли ће бити снимљен ако некога убије, преноси Индекс.
