Детаљи свирепог убиства: Алексић на достављача испалио десетак метака?

17.05.2026 15:32

Фото: Policija HR, Tanjug/Hina/Siniša Kalajdžija

Полиција и даље интензивно трага за Кристијаном Алексићем, који је синоћ на тераси породичне куће убио достављача пице.

Како Индекс.хр незванично сазнаје, Алексић је у њега испалио десетак метака.

Доставу је, према информацијама, прво хтио да обави њихов шеф, али су млади достављачи рекли да ће они отићи. Убијени младић однио је храну, док је други достављач побјегао након пуцњаве и позвао полицију.

Алексић је, према незваничним информацијама, око 3 часа ноћу снимљен на пијаци у Дрнишу. Наводно се након тога упутио према селима у дијелу града Варош и селу Лишњак на Промини.

Мјештани тврде да је годинама изазивао страх

Мјештани тврде да је Алексић годинама изазивао страх у граду. Према њиховим ријечима, говорио је да ће „убити цијели град“ и наводно је имао и списак људи које планира да убије.

Један од мјештана рекао је да је и Алексићев брат за њега говорио да је „чисто зло“, пише Индекс.

Полиција је раније објавила Алексићеву фотографију и упозорила грађане да му се не приближавају јер је ријеч о опасној особи која је вјероватно наоружана ватреним оружјем. Ако га виде, грађани треба да се склоне и одмах позову 192.

У потрагу су укључене све расположиве полицијске снаге и техника, укључујући специјалце, хеликоптер и дронове.

Интензивна потрага на подручју Вароши

На подручју Вароши траје интензивна потрага. Изнад подручја гдје живи госпођа Аница надлијеће хеликоптер, полиција све претражује, пише Нет.хр.

„Најежила сам се кад сам видјела специјалце. Језиво. Све су претражили. Рекли смо им које су напуштене куће. Страх ме, ту је све зарасло. Може бити у било којем грму“, прича уплашена мјештанка која, како каже, неће излазити из куће док убица не буде пронађен.

Дрнишка полиција зауставља возаче на излазу из града и прегледа возила, а успоставила је и контролни пункт у мјесту Коњеврате.

