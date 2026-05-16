Нови закон олакшава рад радницима из БиХ у Хрватској

Амбасадор БиХ у Хрватска Елма Ковачевић-Бајтал изјавила је да нови хрватски Закон о странцима доноси важан помак за раднике из БиХ, посебно професионалне возаче, али и раднике у грађевинарству и другим секторима.
Према њеним ријечима, законске измјене требало би да омогуће дужи и једноставнији боравак и рад на подручју Републике Хрватске.
Ковачевић-Бајтал навела је да је ријеч о резултату вишегодишњег заједничког дјеловања институција БиХ, међу којима су Министарство комуникација и транспорта, Министарство иностраних послова, Спољнотрговинска комора, Удружење послодаваца Федерације БиХ, Унија послодаваца Републике Српске и Амбасада БиХ у Хрватској.
Нови закон за стране раднике у Хрватској
„Амбасада је интензивно водила разговоре са представницима власти Републике Хрватске с циљем проналаска одрживог рјешења. Подршку цијелом процесу пружила је и предсједавајућа Савјета министара БиХ Борјана Кришто“, нагласила је Ковачевић-Бајтал.
„Посебну захвалност упућујемо министру унутрашњих послова Републике Хрватске Давору Божиновићу, који је још у марту најавио да ће бити пронађено рјешење за овај проблем, те пружио снажну подршку усвајању законских измјена које данас доносе конкретне резултате за раднике и привреду Босне и Херцеговине“, навела је Ковачевић-Бајтал.
Нагласила је да је новим законским рјешењем у великој мјери ријешен проблем регулисања боравка радника из БиХ на подручју Републике Хрватске. Тиме се, додала је, омогућава стабилније пословање компанија, те несметано одвијање међународног превоза и других привредних активности.


„Надлежне институције Босне и Херцеговине настављају заједнички да дјелују и према институцијама Европске уније како би се питање статуса професионалних возача дугорочно уредило и на нивоу ЕУ, с циљем да возачи из Босне и Херцеговине могу неометано обављати своје послове, који су од кључног значаја за унапређење спољнотрговинске размјене БиХ, јачање конкурентности домаће привреде и привлачење нових инвестиција“, додала је Ковачевић-Бајтал.
Очекује се да ће ново законско рјешење допринијети већој правној сигурности радника и послодаваца, смањењу административних препрека, те додатном јачању привредних веза између Босне и Херцеговине и Републике Хрватске, пише Херцеговина.инфо.
Усвајањем Закона о странцима у Хрватском сабору отворена је и могућност увођења посебних виза за професионалне возаче из земаља региона, што би требало да ријеши дугогодишњи проблем ограниченог боравка у шенгенском простору (Schengen Area) за возаче који раде у међународном превозу.
