Бразилац избо држављанина БиХ у Загребу, па мирно сачекао полицију

У загребачком насељу Максимир, у Загребу, дошло је до жестоког физичког сукоба између држављана Босне и Херцеговине и Бразила, при чему је један завршио у болници.
Из Полицијске управе загребачке потврђено је да је у инциденту држављанин БиХ повријеђен оштрим предметом, након чега је хитно превезен у Клинички болнички центар Загреб.
На терену је присутан велики број полицијских службеника, а на степеништу и улазу у зграду видљиви су језиви трагови крви. Станари околних зграда испричали су да је ситуација била изразито узнемирујућа.
"Чула сам јак врисак који је дигао цијелу зграду на ноге. Био је толико гласан и продоран да нисам могла процијенити да ли виче мушкарац или жена. Сви смо се препали", испричала је једна од станарки.
Представник станара зграде, Златко Шпољар, рекао је да се из подрума прво чула велика бука, након чега је позвана полиција. Када је сишао у подрумске просторије, Хитна помоћ је већ била на лицу мјеста, док осумњичени нападач није ни покушао да побјегне.
Крвави обрачун у Загребу: Избо мушкарца на улазу у зграду
"Стајао сам поред њега до доласка полиције. Дјеловао је изгубљено и узнемирено, али није био насилан према осталима", изјавио је Шпољар, додајући да је ријеч о подрумском стану од око 40 квадратних метара који је недавно реновиран, те да су се двојица радника вјероватно тек уселила.
Увиђај и криминалистичка истрага су у току, након чега ће бити познати тачни мотиви овог крвавог сукоба, преноси Индекс.хр.
