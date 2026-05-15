Зашто жене остају уз мушкарце који их повређују?

Питање "Зашто једноставно не оде?“ многи постављају без разумијевања колико токсични односи могу психолошки исцрпити особу. Стручњаци упозоравају да у оваквим везама често завршавају управо интелигентне, успјешне и емотивне жене јер манипулатори искориштавају њихову емпатију, стрпљење и жељу да поправе однос.
Истраживања показују да емотивно интелигентне особе чешће остају у деструктивним везама јер дуже вјерују да се партнер може промијенити.
Већина оваквих односа почиње интензивном пажњом, идеализацијом и осјећајем "судбинске повезаности“. Партнер затрпава жену комплиментима, пажњом и обећањима, стварајући снажну емотивну везу.
Психолози тај образац називају "лове бомбинг“. Такво понашање активира центре задовољства у мозгу и ствара осјећај сигурности и блискости.
Када касније крену манипулације, хладно понашање или вријеђање, жена се често држи успомене на особу каква је партнер био на почетку везе, вјерујући да се може вратити на старо.
Стручњаци објашњавају да токсични односи дјелују попут зависности. Након свађа и стреса тијело лучи хормоне попут адреналина и кортизола, док након помирења долази до налета допамина и окситоцина.
Управо та смјена бола и олакшања ствара снажну емотивну везаност због које је прекид изузетно тежак.
Многе особе које су одрасле уз емоционалну нестабилност, критике или мањак љубави касније несвјесно улазе у сличне односе јер им такви обрасци дјелују познато.
Емотивно злостављање често не почиње отворено. Партнер постепено уводи контролу, омаловажавање и манипулацију, због чега жена с временом почиње сумњати у себе и властиту процјену ситуације.
Један од најчешћих облика манипулације је "гаслигхтинг“, односно увјеравање особе да претјерује, умишља или погрешно види стварност.
Након година таквог односа многе жене почну вјеровати да не могу саме, да нису довољно добре или да не заслужују бољи живот.
Поред емотивне повезаности, многе жене остају због дјеце, финансијске несигурности или страха од партнерове реакције.
Манипулатор често покушава контролисати новац, посао или друштвени живот партнерице, чиме додатно отежава одлазак из везе.
Психолози наглашавају да излазак из токсичног односа није један тренутак него дуг процес који захтијева подршку, вријеме и враћање повјерења у себе.
Стручњаци истичу да љубав не би требала изазивати константан страх, стрес и неизвјесност. Здрав однос темељи се на сигурности, поштовању и емоционалном миру.
