Logo
Large banner

Исплаћено 5.959.872 КМ за подстицаје

Аутор:

АТВ
15.05.2026 12:12

Коментари:

0
Новац, конвертибилне марке, званична валута Босне и Херцеговине
Фото: АТВ

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.959.872 КМ за подстицање пољопривредне производње и то за 97 корисникa.

Исплаћене су мјере подршке за изградњу објеката у сточарству у износу 932.007 КМ и подршке за инвестиције у технолошку опрему за прехрамбену индустрију у износу 5.027.865 КМ.

Како се истиче у саопштењу, са данашњом исплатом исплаћени су сви подстицаји за 2025. годину, као и преко 11 милиона КМ обавеза по основу подстицаја за 2026. годину.

Тузланска колона

Друштво

Обиљежавање 34 године од страдања припадника ЈНА у Тузли

У овој седмици претходно је исплаћено 15.123.587 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Подстицаји

новац

Министарство пољопривреде

Исплата

Пољопривреда

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Посао канцеларија

Економија

Њемачка ауто-индустрија укида 225.000 радних мјеста

1 д

0
Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

Економија

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

1 д

1
Колико је коштала "Звијезда"? Званично продат чувени хрватски бренд

Економија

Колико је коштала "Звијезда"? Званично продат чувени хрватски бренд

1 д

0
Од инклузије до утицаја у региону, креирање атрактивних туристичких садржаја ван сезоне, европски климатски захтјеви – само су неке од тема које су се нашле на панелима посљедњег дана Јахорина економског форума. Форум је био изразито успјешан, а похвале и одушевљење учесника биће велики подстрех да сљедећи, јубиларни форум, буде још бољи, поручују организатори.

Економија

Затворен 9. Јахорина економски форум

1 д

0

  • Најновије

14

00

Птичији грип хара европском државом: У Пољској заражено и уништено преко 374.000 комада живине

13

59

Важно обавјештење за кориснике: Покушаји преваре путем Вибера, огласили се из м:тела

13

59

Затражен притвор за држављанина Њемачке: Покушао да запали кућу и ауто у Бањалуци

13

47

Сјећање на страдале у мајским поплавама у Добоју: У Босну пуштено 11 ружа

13

43

Три знака хороскопа ускоро ће се ријешити великог терета

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner