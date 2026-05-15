Исплаћено 5.959.872 КМ за подстицаје

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске данас је посредством Агенције за аграрна плаћања исплатило 5.959.872 КМ за подстицање пољопривредне производње и то за 97 корисникa.
Исплаћене су мјере подршке за изградњу објеката у сточарству у износу 932.007 КМ и подршке за инвестиције у технолошку опрему за прехрамбену индустрију у износу 5.027.865 КМ.
Како се истиче у саопштењу, са данашњом исплатом исплаћени су сви подстицаји за 2025. годину, као и преко 11 милиона КМ обавеза по основу подстицаја за 2026. годину.
Друштво
Обиљежавање 34 године од страдања припадника ЈНА у Тузли
У овој седмици претходно је исплаћено 15.123.587 КМ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 д0
Економија
1 д1
Економија
1 д0
Економија
1 д0
Најновије
14
00
13
59
13
59
13
47
13
43
Тренутно на програму