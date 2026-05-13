Колико је коштала "Звијезда"? Званично продат чувени хрватски бренд

Аутор:АТВ
Коментари:0
Потписивањем уговора о преносу удјела, Фортенова група и Жито су данас и формално завршили процес којим Звијезда плус и Звијезда Словенија прелазе у власништво Жито групе.
Жито је тако постало власник 100 одсто пословних удела у друштвима Звијезда Плус и "Звијезда Подјетје за нотрањо ин зунањо трговино", Љубљана.
Након што су сва регулаторна тијела одобрила концентрацију, потписивањем уговора реализована је једна од најзначајнијих трансакција у регионалној прехрамбеној индустрији, наводи се у саопштењу.
Купопродајна цијена дефинисана уговором износи 94,06 милиона евра, а у складу са уговореним механизмом одређивања цијене могуће су додатне корекције купопродајне цијене у наредном периоду.
Након укључене финансијске имовине и обавеза друштава која се преузимају, вриједност трансакције износи 115,72 милиона евра.
Жито је средства за спровођење трансакције обезбиједило путем кредита пословних банака у износу од 90 милиона евра и сопственим средствима, преноси Seebiz.
"За нас ова трансакција означава даље јачање наше прехрамбене индустрије, производних капацитета и регионалног присуства, а уверени смо да ће наше заједничко знање, искуство и производни потенцијал створити додатну вриједност за потрошаче, запослене и партнере", изјавио је предсједник Управе Жито групе Марко Пипунић.
Члан Управног одбора и главни извршни директор Фортенова групе Фабрис Перушко истакао је да је сигуран да су обе групе овим послом направиле добар избор за развој јер не отварају само нове фазе у сопственом пословању већ и у међусобном партнерству.
С једне стране, у Фортенова групи, како је рекао, имају водећу регионалну малопродајну мрежу, а с друге великог регионалног прехрамбеног произвођача. Међусобна подршка у пословању представља велики развојни подстицај за обе групе.
