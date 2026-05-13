Пала вриједност биткоина

Аутор:АТВ
Коментари:0
Вриједност биткоина је данас у 15.30 часова на највећој свjетској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,15 одсто на 68.170,32 евра.
Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 26,4 милијарде евра, мало мање него јуче.
Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 42 у категорији "страх", горе у односу на јучерашњих 49 у категорији "неутрално".
Вриједност итиријума данас је пала за 0,53 одсто на 1.940,45 евра, а вриједност бајненс коина порасла за 1,97 одсто на 574,56 евра.
Криптовалута солана је пала за 2,3 одсто на 79,42 евра, а аваланш за 0,51 одсто на 8,41 евро.
Телеграмова криптовалута тонкоин продаје се данас за 1,83 евра, што је за 8,46 одсто мање него јуче.
Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.
Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ЦОС, ИЊ и ЗБТ, преноси Танјуг.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 седм0
Економија
3 седм0
Економија
1 мј0
Економија
2 мј0
Најновије
21
17
21
11
21
08
21
07
21
03
Тренутно на програму