Пала вриједност биткоина

13.05.2026 16:52

Бикоин
Фото: pexels/Afif Ramdhasuma

Вриједност биткоина је данас у 15.30 часова на највећој свjетској берзи криптовалута Бајненс пала за 1,15 одсто на 68.170,32 евра.

Укупан обим трговине биткоинима у посљедња 24 сата износи 26,4 милијарде евра, мало мање него јуче.

Индекс страха и похлепе за биткоин се данас налази на нивоу 42 у категорији "страх", горе у односу на јучерашњих 49 у категорији "неутрално".

Вриједност итиријума данас је пала за 0,53 одсто на 1.940,45 евра, а вриједност бајненс коина порасла за 1,97 одсто на 574,56 евра.

Криптовалута солана је пала за 2,3 одсто на 79,42 евра, а аваланш за 0,51 одсто на 8,41 евро.

Телеграмова криптовалута тонкоин продаје се данас за 1,83 евра, што је за 8,46 одсто мање него јуче.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и соланом.

Највећи раст тренутно биљеже криптовалуте ЦОС, ИЊ и ЗБТ, преноси Танјуг.

