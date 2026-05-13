Србин преузео BMW!

Аутор:АТВ
BMW је званично добио новог извршног директора, пошто је Милан Недељковић данас преузео функцију ЦЕО-а компаније, наследивши Оливера Ципсеа након готово седам година на челу њемачког аутомобилског гиганта.
Недељковић, који је до сада био члан управе задужен за производњу, функцију предсједника Управног одбора и главног извршног директора преузео је 14. маја 2026. године, што је раније потврдио и Надзорни одбор компаније.
У компанији истичу да Недељковић важи за једног од кључних људи иза пројекта „Неуе Klasse“, нове генерације електричних возила која представља највећу трансформацију у историји BMW-a, објавио је businesschief.com.
Предсједник Надзорног одбора BMW-a Николас Петер изјавио је да Недељковић посједује „стратешку визију, снажне извршне способности и предузетнички начин размишљања“, оцјењујући да управо такав профил лидера треба компанији у периоду велике трансформације аутомобилске индустрије.
Милан Недељковић је у BMW стигао још 1993. године као приправник, а током каријере водио је кључне фабрике компаније у Оксфорду, Лајпцигу и Минхену. Од 2019. године био је члан Управног одбора задужен за глобалну производњу, преноси Телеграф.
Његов долазак на чело BMW-a долази у тренутку када се компанија суочава са великим изазовима - јачањем кинеске конкуренције, притиском Тесле, растућим америчким царинама и убрзаном транзицијом ка електричним возилима.
