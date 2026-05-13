Logo
Large banner

Србин преузео BMW!

Аутор:

АТВ
13.05.2026 15:40

Коментари:

1
Србин преузео BMW!
Фото: Tanjug/AP/Andy Wong

BMW је званично добио новог извршног директора, пошто је Милан Недељковић данас преузео функцију ЦЕО-а компаније, наследивши Оливера Ципсеа након готово седам година на челу њемачког аутомобилског гиганта.

Недељковић, који је до сада био члан управе задужен за производњу, функцију предсједника Управног одбора и главног извршног директора преузео је 14. маја 2026. године, што је раније потврдио и Надзорни одбор компаније.

У компанији истичу да Недељковић важи за једног од кључних људи иза пројекта „Неуе Klasse“, нове генерације електричних возила која представља највећу трансформацију у историји BMW-a, објавио је businesschief.com.

Милан Недељковић
Милан Недељковић

Предсједник Надзорног одбора BMW-a Николас Петер изјавио је да Недељковић посједује „стратешку визију, снажне извршне способности и предузетнички начин размишљања“, оцјењујући да управо такав профил лидера треба компанији у периоду велике трансформације аутомобилске индустрије.

Милан Недељковић је у BMW стигао још 1993. године као приправник, а током каријере водио је кључне фабрике компаније у Оксфорду, Лајпцигу и Минхену. Од 2019. године био је члан Управног одбора задужен за глобалну производњу, преноси Телеграф.

Његов долазак на чело BMW-a долази у тренутку када се компанија суочава са великим изазовима - јачањем кинеске конкуренције, притиском Тесле, растућим америчким царинама и убрзаном транзицијом ка електричним возилима.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Милан Недељковић

БМВ

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

Ауто-мото

Стручњаци упозоравају: Западни произвођачи губе трку са Кином

1 мј

0
Фолксваген

Свијет

Њемачки гигант на проблему! Фолксваген биљежи драстичан пад продаје

1 мј

0
Волксваген у БиХ упозорио возаче

Ауто-мото

Волксваген у БиХ упозорио возаче

1 мј

0
Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

Ауто-мото

Фолксваген укида око 50.000 радних мјеста, добит пала за 54 одсто

2 мј

0

Више из рубрике

Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а

Економија

Амерички Сенат потврдио именовање Кевина Ворша за гувернера ФЕД-а

18 ч

0
Триван на Јахорина економском форуму: м:тел показује отпорност и у времену инфлације

Економија

Триван на Јахорина економском форуму: м:тел показује отпорност и у времену инфлације

1 д

0
Премијер Владе Републике Српске Саво Минић на Јахорина економском форуму

Економија

Минић: Одговор на кризу морају бити инвестиције

1 д

0
Нафтна бушотина на нафтном пољу

Економија

Поново порасле цијене нафте

1 д

0

  • Најновије

16

43

Лавров: Запад кршио међународно право агресијом на Југославију, Ирак и Либију

16

39

Попушта ли СДС Станивуковићу? Блануша добио нову понуду да одустане

16

31

Претреси на више локација: Докази против више лица због фиктивног промета 12,6 милиона КМ

16

29

Неуролог упозорава: 3 свакодневне навике могу да изазову мождани удар

16

19

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner