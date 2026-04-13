Њемачки гигант на проблему! Фолксваген биљежи драстичан пад продаје

Њемачка аутомобилска групација "Фолксваген" саопштила је да и даље биљежи слабије продајне резултате на међународном нивоу, посебно у Кини и САД, те да јој је продаја опала за четири одсто од почетка године.
"Фолксваген" је у периоду од јануара до марта испоручио укупно 2,05 милиона возила, пренијела је агенција ДПА.
Ипак, ова групација успјела је да задржи глобални тржишни удио због тога што је укупна продаја аутомобила у свијету знатно опала.
Рат на Блиском истоку за сада није имао већи утицај на испоруке "Фолксвагенових" возила. Њемачки гигант је у Кини у првом кварталу испоручио 548.700 возила, што је за готово 15 одсто мање него у истом периоду прошле године.
У Сјеверној Америци број испоручених аутомобила смањен је за више од 13 одсто, на 205.500 возила. У САД пад износи чак 20,5 одсто пошто су европски произвођачи аутомобила оптерећени новим царинама које је увео амерички предсједник Доналд Трамп, преноси Срна.
