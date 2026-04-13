Нови корак у сукобу: САД почињу поморску блокаду!

13.04.2026 15:25

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Војска САД најавила је да ће данас у 16.00 часова по средњеевропском времену започети поморску блокаду комплетног саобраћаја који улази и излази из иранских лука.

Техеран поручио да би такви потези могли да имају посљедице по шири регион. Командант иранске морнарице оцијенио да су Трампове пријетње блокадом смијешне и бесмислене.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи изјавио је да је делегација те земље на преговорима са САД у Исламабаду учествовала "у доброј вјери да оконча рат", али да су САД истакле максималистичке захтјеве.

- У интензивним разговорима на највишем нивоу у посљедњих 47 година, Иран се ангажовао са САД у доброј вјери да оконча рат. Али када смо били на само неколико центиметара од "Исламабадског меморандума о разумијевању", сусрели смо се са максимализмом, мијењањем циљева и блокадом - рекао је Аракчи у објави на платформи Икс.

Он је казао да на преговорима, који су јуче одржани у Исламабаду "ниједна лекција није научена".

- Добра воља рађа добру вољу. Непријатељство рађа непријатељство - закључио је Аракчи.

