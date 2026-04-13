Да ли ће Петер Мађар сарађивати са Москвом?

13.04.2026 15:20

Петер Мађар
Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Будимпешта је отворена за прагматичну сарадњу са Москвом, изјавио је Петер Мађар, лидер мађарске опозиционе странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској.

Мађар је захвалио свима који су му честитали побједу и нагласио да је примијетио да су и Кремљ и Пекинг изнијели своје ставове.

"Захваљујем им на томе што поштују избор мађарских бирача и што су отворени за прагматичну сарадњу, баш као и Мађарска, јер географија је географија", поручио је Мађар.

Он је раније рекао да жели да разговара са Москвом и предсједником Русије Владимиром Путином, признавши да је Мађарска и даље енергетски зависна од Руске Федерације.

Портпарол Кремља Дмитриј Песков саопштио је раније да Москва неће честитати побједу Мађару, преноси Срна.

