Да ли ће Петер Мађар сарађивати са Москвом?

Будимпешта је отворена за прагматичну сарадњу са Москвом, изјавио је Петер Мађар, лидер мађарске опозиционе странке Тиса, која је побиједила на парламентарним изборима у Мађарској.
Мађар је захвалио свима који су му честитали побједу и нагласио да је примијетио да су и Кремљ и Пекинг изнијели своје ставове.
"Захваљујем им на томе што поштују избор мађарских бирача и што су отворени за прагматичну сарадњу, баш као и Мађарска, јер географија је географија", поручио је Мађар.
Он је раније рекао да жели да разговара са Москвом и предсједником Русије Владимиром Путином, признавши да је Мађарска и даље енергетски зависна од Руске Федерације.
Портпарол Кремља Дмитриј Песков саопштио је раније да Москва неће честитати побједу Мађару, преноси Срна.
