Огласио се Петер Мађар: Шта је поручио Москви

13.04.2026 10:10

Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Будимпешта ће водити дијалог са предсједником Русије Владимиром Путином без обзира на промјену владе, изјавио је Петер Мађар, лидер странке "Тиса", која је освојина већину на парламентарним изборима који су јуче одржани у Мађарској, преносе РИА Новости.

"Мораћемо да сједнемо за преговарачки сто са руским предсједником. Географски положај ни Русије ни Мађарске неће се промијенити. Наша енергетска зависност ће такође остати", навео је он.

Политичар је појаснио да не намерава да одржава пријатељске односе са Москвом, али је такође нагласио да не жели да заступа интересе Кијева у том дијалогу.

"Нико не жели проукрајинску владу у Мађарској", додао је Мађар.

Подсјетимо, на основу 97,35 одсто пребројаних гласова на парламентарним изборима у Мађарској, према прелиминарним резултатима Националне изборне комисије (ВТР) опозициона странка Тиса освојила је 138 од 199 мандата у парламенту, док је Фидес Виктора Орбана добио 55 мјеста.

Како преносе мађарски медији, Тиса је освојила 93 посланичка мјеста директним избором кандидата, док је 45 посланика освојено преко изборне листе странке. Коалиција Фидеса и Демохришћанско-народне странке добиле је 42 посланичка мјеста преко изборне листе, а 13 директно, пише РТ Балкан.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

