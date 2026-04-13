Огласили се из Бијеле куће: Ово су црвене линије са Ираном

АТВ
13.04.2026 09:50

Бијела кућа у Вашингтону.
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Бијела кућа је прецизирала да су међу "црвеним линијама", са којима Иран није могао да се сложи током преговора у Пакистану били амерички захтијеви да та земља прекине све процесе обогаћивања уранијума, да отвори Ормуски мореуз и да прекине финансирање милитантних група на Блиском истоку.

Званичник Бијеле куће је казао да се неоспорни параметри које је амерички предсједник Доналд Трамп поставио за преговоре са Ираном односе и на демонтирање главних иранских постројења за обогаћивање уранијума, која су тешко оштећена током америчког бомбардовања прошлог јуна, преноси "CNN".

Међу америчким "црвеним линијама" у јучерашњим неуспjешним преговорима са иранском делегацијом у Исламабаду били су и извлачење више од 400 килограма високо обогаћеног уранијума за који се вјерује да је закопан под земљом, као и прихватање ширег "оквира за мир, безбједност и деескалацију" који укључује регионалне савезнике.

Од Ирана се тражило да прекине да финансира милитантне групе Хамас у Гази, Хезболах у Либану и Хуте у Јемену, као и да потпуно отвори Ормуски мореуз, и да укине путарине за пролазак кроз њега.

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс, који је предводио делегацију Сједињених Америчких Држава на преговорима са Ираном, приликом одласка из Исламабада је рекао да је ставио на сто "најбољу и коначну" понуду САД.

