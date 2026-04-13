Објављени резултати на основу 97 одсто гласова: Тиса освојила 138 мjеста у парламенту

Аутор:АТВ
Коментари:0
На основу 97,35 одсто обрађених гласова на парламентарним изборима у Мађарској, према прелиминарним резултатима Националне изборне комисије, опозициона странка Тиса освојила је 138 од 199 мандата у парламенту.
Странка Фидес премијера Виктора Орбана освојила је 55 мјеста.
Према тим резултатима, Тиса је освојила 93 посланичка мјеста директним избором кандидата, док је 45 посланика освојено преко изборне листе странке.
Коалиција Фидеса и Демохришћанско-народне странке освојила је 42 посланика на основу изборне листе, а 13 директно.
Странка крајње деснице Наша домовина освојила је шест мандата.
Актуелни премијер Виктор Орбан честитао је побједу Тиси, рекавши да су резултати избора у Мађарској "болни" за његову партију Фидес, као и да ће наставити да служе Мађарској и њеном народу као опозиција.
Лидери ЕУ и земаља чланица такође су честитали побједу Тиси, укључујући предсједницу Европске комисије Урсулу фон дер Лајен, шпанског премијера Педра Санчеза, француског предсједника Емануела Макрона, њемачког канцелара Фридриха Мерца и британског премијера Кира Стармера.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
12
15
12
06
11
50
11
35
11
19
Тренутно на програму