Покренути правни кораци због изборних манипулација у Мађарској

Изузетно велики број пријава стигао је Фидесовом "Центру за демократију" у вези са сумњама на изборну превару повезану са Тисом, објављено је на Фејсбук страници Фидеса у недјељу увече.
"Примили смо више од 1.500 упита у посљедњих неколико дана. На основу њих предузели смо неопходне правне кораке у више од 800 случајева", наводи се у објави.
Како пишу, било је извјештаја о куповини гласова, како у готовини, тако и у натури. Бројни извештаји указују на то да су бирачима нуђене значајне суме новца, храна, топли оброци или други пакети у замену за њихов глас.
Према објави, постоји и сумња на присилу радника: послодавци су на неколико локација организовали састанке на којима су изразили очекивање да се гласа за партију Тиса, уз пријетњу губитком посла и наредбу о чувању повјерљивости.
Пријављено је да је спречавано остваривање бирачког права, а бирачи су можда били застрашивани. На неколико мјеста, гласачи Фидеса су физички и систематски блокирани, особе које су улазиле на бирачка мјеста су фотографисане, њихови подаци су биљежени, а бирачка мјеста су надгледана дроновима.
Међу поменутим процедуралним неправилностима наводи се да су се људи појављивали на бирачким мјестима носећи одјећу са логотипом Тисе, бирачима су давани неисправни, замијењени или непечатирани гласачки листићи, "Тиса оловке" су остављане у кабинама за гласање, а било је и злоупотреба са мобилним гласачким кутијама.
У објави се извјештава и о дезинформацијама и манипулацијама: паралелно са стварним догађајима, друштвене мреже су преплавиле лажне вијести, лажни позиви и обмањујући садржаји, укључујући лажне објаве владе, позиве на одузимање личних карата старијим особама и нетачне информације о самом процесу гласања.
