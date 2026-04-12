Logo
Large banner

Није Иран: Једна земља запријетила Америци

Аутор:

АТВ
12.04.2026 21:18

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Кубански предсједник Мигел Дијаз-Канел у ексклузивном интервјуу из Хаване поручио је да за војну агресију САД на Кубу нема оправдања.

Како је рекао земља је спремна на борбу и жртве како би се одбранила.

У опширном разговору за "НБЦ Њуз", у емисији коју је у Хавани водила водитељка Кристен Велкер, Мигуел Дијаз-Канел одбацио је потребу за промјенама кубанског политичког система упркос притиску администрације предсједника Доналда Трампа.

Истакао је да "нема оправдања да Сједињене Америчке Државе покрену војну агресију против Кубе" и упозорио да би свака инвазија имала посљедице по безбједност његове земље, САД и цијеле регије.

"Инвазија на Кубу имала би своју цијену. То би погодило безбједност Кубе, Сједињених Америчких Држава и региона. Ако се то догоди, биће борбе и биће сукоба, бранићемо се, а ако морамо да умремо, умријећемо, јер како каже наша химна: 'Умријети за домовину значи живјети'", рекао је Дијаз-Канел.

На питање Кристен Велкер да ли је спреман да одговори на "кључне захтјеве" из САД, укључујући ослобађање политичких затвореника, расписивање вишестраначких избора и признавање синдиката и слободних медија, Дијаз-Канел је рекао да Куба такве захтјеве није добила и да питања која се тичу политичког система и уставног поретка "нису предмет преговора са Сједињеним Државама".

Са друге стране, Дијаз-Канел се није обавезао на ослобађање затвореника и негирао је да су у питању политички случајеви, тврдећи да у земљи постоје људи који нису за револуцију и да се "свакодневно изражавају", а да због тога нису у затвору.

"Ова прича која је створена, та слика да је свака особа која говори против револуције одмах бачена у затвор, велика је лаж, клевета и дио конструкта којим се жели оцрнити и уништити углед кубанске револуције", рекао је Дијаз-Канел.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Америка

Kuba

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner