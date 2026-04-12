Први званични резултати у Мађарској: Орбан или Мађар

Стеван Лулић
12.04.2026 20:25

Избори у Мађарској, дјевојка убацује гласачки листић у кутију, објављени први резултати
Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

Централна изборна комисија Мађарске објавила је прве званичне, непотпуне, резултате парламентарних избора на малом узорку пребројаних гласова након затварања биралишта.

Како су навели, до сада је пребројано свега 3,34 одсто листића.

Према тим резултатима Тиса Петера Мађара има 91 посланичко мјесто.

Са друге стране, Фидес Виктора Орбана добија 76 посланика.

Баша домовина Ласла Троцкаја, на основу ових резултата, могла би да добије 9 фотеља у Парламенту Мађарске.

Рекордна излазност

Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Мађарској затворена су у 19.00 часова, а до 18.30 часова гласало је рекордних 77,8 одсто бирача са правом гласа, јавља Ројтерс, позивајући се на Националну изборну комисију.

Излазност до 17.00 часова такође је била рекордно висока, а до тада је на гласање изашло више од 74 одсто бирача.

Актуелни премијер Мађарске Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.

