Централна изборна комисија Мађарске објавила је прве званичне, непотпуне, резултате парламентарних избора на малом узорку пребројаних гласова након затварања биралишта.
Како су навели, до сада је пребројано свега 3,34 одсто листића.
Друштво
Зашто неке попадије могу да раде у својој струци, а друге не
Према тим резултатима Тиса Петера Мађара има 91 посланичко мјесто.
Са друге стране, Фидес Виктора Орбана добија 76 посланика.
Баша домовина Ласла Троцкаја, на основу ових резултата, могла би да добије 9 фотеља у Парламенту Мађарске.
Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Мађарској затворена су у 19.00 часова, а до 18.30 часова гласало је рекордних 77,8 одсто бирача са правом гласа, јавља Ројтерс, позивајући се на Националну изборну комисију.
Свијет
Иран објавио снимак драме: Ако не послушате наређење
Излазност до 17.00 часова такође је била рекордно висока, а до тада је на гласање изашло више од 74 одсто бирача.
Актуелни премијер Мађарске Виктор Орбан изразио је задовољство високом излазношћу након што је гласао у Будимпешти и истакао да је дошао да побиједи.
