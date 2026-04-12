Како стоји Орбан: Прве процјене резултата избора у Мађарској

АТВ
12.04.2026 20:07

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Након затварања бирачких мјеста на парламентарним изборима у Мађарској објављене су прве процјене резултата. Треба напоменути да процјене урађене без резултата.

Према подацима које је објавио институт "Медиан", агенција за истраживање, партија Тиса Петера Мађара освојила је 55,5% гласова, док се за Фидес Виктора Орбана предвиђа 37,9%.

Десничарски покрет Наша домовина (Ми Хазанк) према овим процјенама осваја 3,9% гласова (што је испод цензуса од 5%). Када се ови подаци преточе у мандате, то значи да је Тиса близу двотрећинске већине у парламенту, са процијењених 131–139 мандата, док би Фидес освојио између 59 и 67 мандата. Мађарски парламент има укупно 199 мјеста.

Ови подаци нису добијени класичном излазном анкетом, већ представљају процјену мандата засновану на истраживању на узорку спроведеном током посљедња три дана.

Бирачка мјеста за гласање на парламентарним изборима у Мађарској затворена су у 19.00 часова, а до 18.30 часова гласало је рекордних 77,8 одсто бирача са правом гласа, преноси "Телеграф".

