Стручњак објаснио шта ће се десити ако и Трамп затвори Ормуаки мореуз

Пријетња америчког предсједника Доналда Трампа да ће блокирати Ормуски мореуз утицаће само на мали број бродова који још увијек плове пловним путем, каже стручњак за бродарство Ларс Јенсен.
"Ако Американци ово заиста ураде, то ће зауставити веома мали број бродова. У ширем смислу, то заправо ништа не мијења", каже он.
Јенсен, главни извршни директор компаније "Веспучи Маритиме", каже да би Трампова пријетња спречавањем безбједног пролаза за све бродове који плаћају путарину Ирану такође имала мали утицај, јер би се свака компанија која то учини већ суочила са санкцијама због плаћања режиму.
"Прије свега, веома мало бродова пролази. Још је мање оних који плаћају, а они који плаћају већ ће бити предмет америчких санкција", каже он.
Већина бродарских компанија ће наставити да чека и види да ли постоји прелиминарни мировни споразум и да ли би он могао да се одржи, каже Јенсен, и ако се то догоди, могло би се наставити споро повећање бродарства.
Што се тиче тога шта би било потребно бродским компанијама да одлуче да ли је безбједно поново прећи мореуз, он каже да би искрен одговор тих фирми био да не знају.
"Јер се на крају све своди на повјерење: повјерење да ће сваки споразум између САД и Иранаца важити значајан дио времена, а то је субјективан осјећај, нема ничег чврстог и опипљивог на шта можете указати", каже Јенсен за ББЦ.
Подсјетимо, предсједник САД је раније данас рекао да ће америчке снаге започети блокаду Ормуског мореуза и пресретање бродова у међународним водама, након што су, како наводи, преговори са Ираном у Пакистану пропали због одбијања Техерана да одустане од нуклеарног програма.
Он је, у објавама на својој друштвеној мрежи Трут Сошал, најавио да ће америчка морнарица "одмах започети процес" блокаде свих бродова који покушавају да уђу или изађу из Ормуског мореуза, уз образложење да Иран онемогућава слободну пловидбу тврдњама да су у мореузу постављене мине.
Како је рекао, Сједињене Америчке Државе ће пресретати свако пловило у међународним водама које је платило, како је навео, "незакониту таксу" Ирану, упозоравајући да такви бродови "неће имати безбедан пролаз".
