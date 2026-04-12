Нове тврдње: Умало избила туча на преговорима САД и Ирана

12.04.2026 17:04

Амерички потпредсједник Џеј Ди Венс на конференцији за новинаре након преговора с Ираном
Фото: Tanjug/AP Photo/Jacquelyn Martin

Турски новинар, координатор безбједносних политика телевизије Хабертурк ТВ Четинер Четин објавио је на друштвеној мрежи Икс да је током преговора између иранске и америчке делегације у Пакистану дошло до озбиљног инцидента.

Према његовим наводима, између иранског министра иностраних послова Абаса Арагчија и америчког изасланика Стива Виткофа избила је оштра напетост која је замало прерасла у тучу.

Неслагање око Ормуског мореуза

Четин тврди да је узрок сукоба било дубоко неслагање око управљања Ормуским мереузом.

"Неколико минута прије дошло је до напетости између министра Абаса Арагчија и Виткофа која је због озбиљног неслагања око управљања Ормуским мореузом готово прерасла у физички обрачун", написао је.

У објави је додао и поруку: "Никада не пријетите Иранцима", сугеришући да је до ескалације дошло након притисака или пријетњи током разговора.

Ове тврдње за сада нису званично потврђене, но уклапају се у шири контекст пропалих преговора између САД и Ирана у Исламабаду, током којих није постигнут договор о кључним питањима, прије свега о нуклеарном програму и безбједности у Ормуском мореузу, преноси "Индекс".

