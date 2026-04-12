До 15 часова 66,01 одсто Мађара гласало на парламентарним изборима

На данашњим парламентарним изборима у Мађарској, до 15 часова гласало је 66,01 одсто Мађара, саопштила је мађарска изборна комисија.
Комисија наводи да је излазност у Будимпешти до 15 часова била 69,23 одсто.
Возач хитне помоћи ухапшен због сумње да је убио шест пацијената
За нови сазив парламента у Мађарској је, према претходном саопштењу комисије, до 13 часова гласало 54,14 одсто бирача, а излазност у Будимпешти до 13 часова била је 56,77 одсто.
У првих сат времена гласања, до 7 часова, забиљежена је излазност од 3,46 одсто, саопштила је претходно мађарска изборна комисија.
Јутрос у 6 часова отворено је 10.047 бирачких мјеста у Мађарској, а право гласа до вечерас до 19 часова има око 7,5 милиона бирача у земљи и више од 500 хиљада у иностранству, пренијели су данас мађарски медији.
Објављивање прелиминарних резултата почеће убрзо након затварања бирачких мјеста, а очекује се да ће до 23 часа вечерас бити обрађено 92 до 95 одсто гласова.
Појачана заштита око резиденције Владимира Путина
Мађарски премијер Виктор Орбан изразио је задовољство излазношћу и навео да је "много људи гласало".
- То значи једно: ако желимо да заштитимо безбједност Мађарске, ниједан патриота не смије да остане код куће. Само Фидес! Горе, до побједе! - поручио је Орбан на свом Фејсбук профилу.
У каснијој објави Орбан је навео да су "мир и безбједност Мађарске" у питању и да одлуке донијете данас не могу касније бити поништене.
-Мир и безбједност Мађарске могу да зависе од једног гласа данас. Ово је одлука која не може бити поништена сутра. Данас морамо да бранимо Мађарску! Данас ниједан патриота не може да остане код куће! Само Фидес! Горе, у побједу! - поручио је мађарски премијер.
Како побиједити синдром прољећног умора?
У Мађарској се данас одржавају парламентарни избори на којима право гласа има више од 8,1 милиона бирача, а према подацима Националне изборне канцеларије, путем поште из других земаља може да гласа скоро пола милиона мађарских држављана, највише из Румуније и Србије.
Према анкетама јавног мњења, главни ривали су странка Фидес актуелног мађарског премијера Виктора Орбана и проевропска странка Тиса, коју предводи Петер Мађар.
На изборима, који се одржавају у 106 изборних јединица, биће изабрано 199 посланика Народне скупштине Мађарске.
Рок за објављивање резултата избора је 18. април, док коначни резултати треба да буду објављени до 4. маја.
Јуниори Борца освојили пето мјесто на турниру у Лактасима
За странке, цензус за улазак у парламент је освајање пет одсто гласова.
Мађарског премијера бира парламент простом већином гласова, а мађарски предсједник подноси приједлог за мандатара нове владе, који је обично кандидат странке која је побиједила на изборима, а парламент затим гласа о номинацији.
Ако парламент не изабере предложену особу, предсједник подноси нови приједлог у року од 15 дана, а ако парламент поново не изабере новог мандатара, предсједник може да распусти парламент и да распише нове изборе.
Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет
Ови парламентарни избори су десети од обнављања слободних избора у Мађарској 1990. године.
