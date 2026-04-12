Трамп бијесан због неуспјеха, најавио потез који ће погодити цијели свијет

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп огласио се на мрежи Трут Сошал након неуспјеха преговора с Ираном и најавио потез који ће погодити цијели свијет.
"Дакле, ето га, састанак је прошао добро, већина тачака је договорена, али једина тачка која је заиста била важна, НУКЛЕАРНА, није. Одмах након тога, америчка морнарица, најбоља на свијету, започећц́е процес БЛОКАДЕ свих бродова који покушавају да уђу или напусте Ормуски мореуз. У неком тренутку, доћи ћемо до принципа 'СВИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕН УЛАЗ, СВИМА ЈЕ ДОЗВОЉЕН ИЗЛАЗ', али Иран није дозволио да се то деси само рекавши: 'Можда постоји мина негдје', за коју нико не зна осим њих. ОВО ЈЕ СВЈЕТСКА УЦЈЕНА и лидери земаља, посебно Сједињених Америчких Држава, никада неће бити уцијењени", навео је Трамп.
Он је истакао да је наложио морнарици да пронађе и пресретне свако пловило у међународним водама које је платило таксу Ирану.
"Нико ко плаћа незакониту таксу неће имати безбједан пролаз на отвореном мору. Такође ћемо почети да уништавамо мине које су Иранци поставили у мореузу. Сваки Иранац који пуца на нас или на мирне бродове биће СРАВЊЕН СА ЗЕМЉОМ! Иран зна, боље него ико, како да ОКОНЧА ову ситуацију која је већ разорила њихову земљу. Њихова морнарица је нестала, њихово ваздухопловство је нестало, њихова противваздушна одбрана и радар су бескорисни, Хамнеи и већина њихових вођа су мртви, све због њихових нуклеарних амбиција. Блокада ће ускоро почети. Друге земље ће бити укључене у ову блокаду. Ирану неће бити дозвољено да профитира од овог илегалног чина УЦЈЕНЕ. Желе новац и, што је још важније, желе нуклеарно оружје. Поред тога, и у одговарајућем тренутку, ми смо потпуно 'НАПУЊЕНИ', и наша војска ће докрајчити оно мало што је остало од Ирана!", навео је Трамп.
Предсједник САД је потом навео да је Иран "обећао да ће отворити Ормушки мореуз, и свјесно то није учинио".
"То је изазвало забринутост, поремећаје и бол код многих људи и држава широм свијета. Кажу да су поставили мине у води, иако су им читава морнарица и већина њихових 'полагача мина' потпуно уништени. Можда су то заиста урадили, али који би власник брода желио да ризикује? Постоји велико непоштење и трајна штета по углед Ирана и онога што је остало од њихових 'лидера', али ми смо сада изнад свега тога", рекао је Трамп.
Он је рекао да је Иран "као што је обећао" требало одмах да започне процес отварања овог међународног пловног пута и то брзо.
"Они крше сваки могући закон. Потпредсједник Џеј Ди Венс, специјални изасланик Стив Виткоф и Џаред Кушнер су ме у потпуности информисали о састанку који је одржан у Исламабаду, уз љубазно и веома способно вођство фелдмаршала Асим Мунир и премијера Шехбаза Шарифа из Пакистана. Они су изузетни људи и стално ми захваљују што сам спасао 30 до 50 милиона живота у ономе што би био страшан рат са Индијом. Увијек цијеним када то чујем - количина хуманости о којој се говори је несхватљива", навео је Трамп.
Он је рекао да је састанак са Ираном "почео рано ујутру и трајао је током цијеле ноћи - скоро 20 сати".
"Могао бих да улазим у велике детаље и говорим о много тога што је постигнуто, али постоји само једна ствар која је важна — ИРАН НИЈЕ СПРЕМАН ДА ОДУСТАНЕ ОД СВОЈИХ НУКЛЕАРНИХ АМБИЦИЈА! На много начина, тачке о којима је постигнут договор боље су од наставка наших војних операција до краја, али све то није важно у поређењу са тиме да се нуклеарна моћ нађе у рукама тако нестабилних, тешких и непредвидивих људи. Моја три представника су, како је вријеме пролазило, постали, не изненађује, веома пријатељски и пуни поштовања према иранским представницима, Мохамад-Багер Галибафу, Абасу Аракчију и Алију Багерију, али то није важно јер су били врло непопустљиви по питању једине најважније теме и, као што сам одувијек говорио, од самог почетка и пре много година, ИРАН НИКАДА НЕЋЕ ИМАТИ НУКЛЕАРНО ОРУЖЈЕ!", рекао је Трамп.
