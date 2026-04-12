Logo
Large banner

Кремљ: Прерано говорити о распаду Алијансе

Аутор:

АТВ
12.04.2026 14:38

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да не вјерује да је распад НАТО-а вјероватан упркос разликама између САД и европских савезника.

- Мислим да се не може говорити о распаду Алијансе. Јер, на овај или онај начин, европска компонента ће расти - рекао је Песков.

Песков је напоменуо да би било "непромишљено и кратковидо" потцијенити моћ НАТО-а и сугерисао да ће промјенљиве околности у свијету приморати Алијансу да се у складу с тим трансформише.

Песков није искључио могућност да ће Европа на крају формирати сопствени војни савез.

- Овај темељ ће наставити да јача и расте. Европа ће предузети кораке да формира неку врсту одбрамбене алијансе - истакао је Песков.

(СРНА)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Кремљ

Русија

Дмитриј Песков

НАТО

Америка

Коментари (0)
Large banner

