Кремљ: Прерано говорити о распаду Алијансе

Портпарол Кремља Дмитриј Песков рекао је да не вјерује да је распад НАТО-а вјероватан упркос разликама између САД и европских савезника.
- Мислим да се не може говорити о распаду Алијансе. Јер, на овај или онај начин, европска компонента ће расти - рекао је Песков.
Песков је напоменуо да би било "непромишљено и кратковидо" потцијенити моћ НАТО-а и сугерисао да ће промјенљиве околности у свијету приморати Алијансу да се у складу с тим трансформише.
Песков није искључио могућност да ће Европа на крају формирати сопствени војни савез.
- Овај темељ ће наставити да јача и расте. Европа ће предузети кораке да формира неку врсту одбрамбене алијансе - истакао је Песков.
(СРНА)
