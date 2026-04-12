Огромна излазност у Мађарској, Орбан: То значи једно

12.04.2026 13:37

Виктор Орбан се обраћа својим присталицама на предизборном митингу
Фото: Tanjug/AP Photo/Petr David Josek

Мађарски премијер Виктор Орбан огласио се поводом високе излазности до 11 часова на парламентарним изборима у Мађарској.

До 11 часова је гласало 37.98 одсто Мађара, након чега је премијер објавио поруку бирачима, истичући важност изласка на гласање за сигурност земље.

"Пуно људи гласа. То значи једно: ако желимо заштитити сигурност Мађарске, ниједан домољуб не смије остати код куће" поручио је премијер.

Већа излазност него 2022.

До 11 сати на биралишта је изашло 37.98 посто бирача, што је значајно више у односу на 2022. годину када је излазност у исто вријеме износила 25.77 посто. Одазив бирача у сталном је порасту од јутра - у 7 сати износио је 3.46 посто, готово двоструко више него прије четири године, да би до 9 сати нарастао на 16.89 посто. Аналитичар Матјас Боди оцијенио је податке из 11 сати најважнијим показатељем, а раније је изјавио како очекује да ће коначна излазност бити између 75 и 80 посто.

Петер Мађар, челник странке Тисза, гласао је у Д‌јечјем вртићу Хегјидеки Месевар у 12. округу Будимпеште. Рекао је да се очекује рекордан одазив и изразио увјерење да би на неким биралиштима побједника могао одлучити само један или два гласа.

Орбан: Дошао сам да побиједим

Мађарски премијер Виктор Орбан суочава се с лошим прогнозама уочи предстојећих избора јер, према готово свим анкетама, знатно заостаје у трци за нови мандат. Анкете јавног мијења у посљедње двије седмице показале су да Орбанова странка Фидесз заостаје за Тисзом, новом странком десног центра Петера Мађара, за седам до девет постотних бодова.

Право гласа има преко 8 милиона бирача

У Мађарској се данас одржавају парламентарни избори на којима право гласа има више од 8,1 милиона бирача, а према подацима Националне изборне канцеларије, путем поште из других земаља може да гласа скоро пола милиона мађарских држављана, највише из Румуније и Србије. Према анкетама јавног мњења, главни ривали су странка Фидес актуелног мађарског премијера Виктора Орбана и проевропска странка Тиса, коју предводи Петер Мађар.

Мађарског премијера бира парламент простом већином гласова, а мађарски предсједник подноси приједлог за мандатара нове владе, који је обично кандидат странке која је побиједила на изборима, а парламент затим гласа о номинацији. Ако парламент не изабере предложену особу, предсједник подноси нови приједлог у року од 15 дана, а ако парламент поново не изабере новог мандатара, предсједник може да распусти парламент и да распише нове изборе. Ови парламентарни избори су десети од обнављања слободних избора у Мађарској 1990. године.

