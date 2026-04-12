Огромна излазност у Мађарској, Орбан: То значи једно

Аутор:АТВ
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан огласио се поводом високе излазности до 11 часова на парламентарним изборима у Мађарској.
До 11 часова је гласало 37.98 одсто Мађара, након чега је премијер објавио поруку бирачима, истичући важност изласка на гласање за сигурност земље.
"Пуно људи гласа. То значи једно: ако желимо заштитити сигурност Мађарске, ниједан домољуб не смије остати код куће" поручио је премијер.
До 11 сати на биралишта је изашло 37.98 посто бирача, што је значајно више у односу на 2022. годину када је излазност у исто вријеме износила 25.77 посто. Одазив бирача у сталном је порасту од јутра - у 7 сати износио је 3.46 посто, готово двоструко више него прије четири године, да би до 9 сати нарастао на 16.89 посто. Аналитичар Матјас Боди оцијенио је податке из 11 сати најважнијим показатељем, а раније је изјавио како очекује да ће коначна излазност бити између 75 и 80 посто.
Петер Мађар, челник странке Тисза, гласао је у Дјечјем вртићу Хегјидеки Месевар у 12. округу Будимпеште. Рекао је да се очекује рекордан одазив и изразио увјерење да би на неким биралиштима побједника могао одлучити само један или два гласа.
Свијет
Орбан: Дошао сам да побиједим
Мађарски премијер Виктор Орбан суочава се с лошим прогнозама уочи предстојећих избора јер, према готово свим анкетама, знатно заостаје у трци за нови мандат. Анкете јавног мијења у посљедње двије седмице показале су да Орбанова странка Фидесз заостаје за Тисзом, новом странком десног центра Петера Мађара, за седам до девет постотних бодова.
У Мађарској се данас одржавају парламентарни избори на којима право гласа има више од 8,1 милиона бирача, а према подацима Националне изборне канцеларије, путем поште из других земаља може да гласа скоро пола милиона мађарских држављана, највише из Румуније и Србије. Према анкетама јавног мњења, главни ривали су странка Фидес актуелног мађарског премијера Виктора Орбана и проевропска странка Тиса, коју предводи Петер Мађар.
Мађарског премијера бира парламент простом већином гласова, а мађарски предсједник подноси приједлог за мандатара нове владе, који је обично кандидат странке која је побиједила на изборима, а парламент затим гласа о номинацији. Ако парламент не изабере предложену особу, предсједник подноси нови приједлог у року од 15 дана, а ако парламент поново не изабере новог мандатара, предсједник може да распусти парламент и да распише нове изборе. Ови парламентарни избори су десети од обнављања слободних избора у Мађарској 1990. године.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
47 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму