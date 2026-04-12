Након судара слетјели у јарак: Три особе погинуле

Три особе су погинуле, док је једна тешко повријеђена у тешкој саобраћајној несрећи која се догодила јутрос, 12. априла, око 6 часова на прилазу граду Модена на сјеверу Италије.
До несреће је дошло када су се сударили теретно возило за превоз млијека и путнички аутомобил, након чега су оба возила слетјела у јарак поред коловоза, преноси Раи Уно.
Спасилачке екипе су интервенисале како би извукле четири особе заробљене у аутомобилу. За три особе љекари су на лицу мјеста могли само да констатују смрт, док је четврта особа извучена жива у тешком стању и хитно превезена у болницу.
Саобраћај на тој дионици пута је обустављен у оба смјера, а надлежни органи врше увиђај како би утврдили узрок несреће.
