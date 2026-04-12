Русија и Украјина су у спору око неколико квадратних километара територије, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"То је заиста само неколико километара. Грубо говорећи, остало је још 17-18 одсто Доњецке Народне Републике да се ослободи прије него што стигнемо до административних граница", рекао је Песков у емисији Павела Зарубина.
Он је говорио након што је потпредсједник САД Џејмс Дејвид Венс ове седмице рекао да се двије земље погађају око "неколико квадратних километара територије у једном или другом правцу".
Кошарка
Јокић под знаком питања: Денвер одмара главне играче
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
