До 11 сати 37,98 одсто Мађара гласало на изборима

12.04.2026 11:46

Парламентарни избори у Мађарској. Жена гласа на бирачком мjесту у Будимпешти.
Фото: Tanjug/AP Photo/Denes Erdos

На парламентарним изборима у Мађарској до 11.00 часова излазност је износила 37,98 одсто, саопштила је мађарска изборна комисија.

Комисија наводи да је у Будимпешти до 11.00 часова гласало 36,98 одсто бирача. Раније, до 9.00 часова, излазност је била 16,89 одсто, док је у првом дијелу дана до 7.00 часова гласало 3,46 одсто бирача.

Бирачка мјеста отворена су јутрос у 6.00 часова на 10.047 локација, а право гласа до 19.00 часова има око 7,5 милиона грађана, преносе мађарски медији.

Урађена прва трансплантација плућа у Србији

Национална изборна канцеларија (НВИ) објављује податке о излазности више пута током дана, а прелиминарни резултати очекују се након затварања биралишта. У Мађарској се одржавају избори на којима учествује више од 8,1 милион бирача, док око пола милиона грађана гласа путем поште из иностранства, највише из Румуније и Србије.

Главна политичка борба води се између странке Фидес премијера Виктора Орбана и проевропске странке Тиса, коју предводи Петер Мађар. На изборима се бира 199 посланика у 106 изборних јединица, а цензус за улазак у парламент износи пет одсто гласова, пише Танјуг.

