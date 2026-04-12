Хаос на границама: Нови систем направио колапс, чека се и до 9 сати

12.04.2026 11:35

Дуга чекања, нервоза и неизвјесност обиљежили су прве дане пуне примјене новог европског система контроле путника на границама, познатијег као ЕЕС систем.

На прелазима између Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске забиљежене су огромне гужве, а хиљаде људи враћене су са границе.

Према званичним подацима Зорана Ничена, помоћника главног шефа полиције и начелник Управе за границу Хрватске, само у једном дану одбијен је улазак за чак 3.261 особу.

Најчешћи разлог је тзв. "overstay", односно прекорачење дозвољеног боравка у Европској унији. Ријеч је о Entry/Exit систему (ЕЕС), који је однедавно почео да се примјењује у пуном капацитету у свим државама ЕУ.

Подсјетимо, за разлику од ранијег система, сада се осим пасоша прикупљају и биометријски подаци путника.

"Око 70 секунди по путнику"

Како је појаснио Ничено, нови систем практично онемогућава злоупотребу туђих докумената и омогућава повезивање са европским базама података, што додатно подиже ниво сигурности. Међутим, та сигурност има своју цијену - вријеме.

Контрола једног путника траје и до 70 секунди, а на граничним прелазима то значи излазак из возила и додатне процедуре, што ствара велике застоје, у шта су многи Срби могли да се увере на Велики петак када се чекало и по неколико сати.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Осврнуо се и на велике гужве на појединим пријелазима.

"Не бих рекао да су гужве узроковане Entry/Exit суставом. На Бајакову (Батровци) се чекало око три сата, али ријеч је о петку прие православног Ускрса, када су таква путовања уобичајена", рекао је.

Чекало се и готово 9 сати

Да ситуација на терену није нимало једноставна, потврђују и свједочења путника. Један од њих навео је да је на граничном прелазу Бајаково чекао готово девет сати приликом уласка из Србије у Хрватску. Иако надлежни тврде да гужве нису искључиво посљедица новог система, већ и повећаног промета пред празнике попут Ускрс, многи сматрају да је управо ЕЕС додатно успорио проток људи.

илу-чишћење-08122025

Нови систем посебно је "немилосрдан" према онима који су раније прекорачили дозвољени боравак у ЕУ. Док је раније било могуће избјећи прецизну евиденцију, сада се сваки улазак и излазак аутоматски региструје.То значи да више нема простора за грешке – или покушаје заобилажења правила.

С друге стране, систем доноси и једну новину: путници сада могу одмах видети колико дана им је преостало за боравак у ЕУ, што раније није било доступно без додатних провера.

Мобилни уређаји за бржу провјеру путника

Према ријечима Зорана Ничена, помоћника главног шефа полиције и начелник Управе за границу Хрватске, гранична полиција планира да смањи огромне гужве коришћењем мобилних уређаја и адаптацији рада.

"Већ сада користимо мобилне уређаје, а додатно ћемо их примјењивати током викенда и туристичке сезоне, како на граничним прелазима тако и на аеродромима", закључио је Ничено за ХРТ.

Иако надлежни најављују увођење мобилних уређаја како би се убрзале контроле, реалност на терену засад показује супротно – гужве су и даље велике, а нервоза међу путницима расте.

С обзиром на предстојеће празнике и почетак туристичке сезоне, очекује се додатни притисак на границама. За сада, свима који планирају пут у Европску унију савјет је јасан: припремите документацију, провјерите статус боравка и рачунајте на много више времена него раније, преноси Курир.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

