Хаос на границама: Нови систем направио колапс, чека се и до 9 сати

Аутор:АТВ
Коментари:1
Дуга чекања, нервоза и неизвјесност обиљежили су прве дане пуне примјене новог европског система контроле путника на границама, познатијег као ЕЕС систем.
На прелазима између Србије, Босне и Херцеговине и Хрватске забиљежене су огромне гужве, а хиљаде људи враћене су са границе.
Према званичним подацима Зорана Ничена, помоћника главног шефа полиције и начелник Управе за границу Хрватске, само у једном дану одбијен је улазак за чак 3.261 особу.
Најчешћи разлог је тзв. "overstay", односно прекорачење дозвољеног боравка у Европској унији. Ријеч је о Entry/Exit систему (ЕЕС), који је однедавно почео да се примјењује у пуном капацитету у свим државама ЕУ.
Подсјетимо, за разлику од ранијег система, сада се осим пасоша прикупљају и биометријски подаци путника.
Како је појаснио Ничено, нови систем практично онемогућава злоупотребу туђих докумената и омогућава повезивање са европским базама података, што додатно подиже ниво сигурности. Међутим, та сигурност има своју цијену - вријеме.
Контрола једног путника траје и до 70 секунди, а на граничним прелазима то значи излазак из возила и додатне процедуре, што ствара велике застоје, у шта су многи Срби могли да се увере на Велики петак када се чекало и по неколико сати.
Осврнуо се и на велике гужве на појединим пријелазима.
"Не бих рекао да су гужве узроковане Entry/Exit суставом. На Бајакову (Батровци) се чекало око три сата, али ријеч је о петку прие православног Ускрса, када су таква путовања уобичајена", рекао је.
Да ситуација на терену није нимало једноставна, потврђују и свједочења путника. Један од њих навео је да је на граничном прелазу Бајаково чекао готово девет сати приликом уласка из Србије у Хрватску. Иако надлежни тврде да гужве нису искључиво посљедица новог система, већ и повећаног промета пред празнике попут Ускрс, многи сматрају да је управо ЕЕС додатно успорио проток људи.
Нови систем посебно је "немилосрдан" према онима који су раније прекорачили дозвољени боравак у ЕУ. Док је раније било могуће избјећи прецизну евиденцију, сада се сваки улазак и излазак аутоматски региструје.То значи да више нема простора за грешке – или покушаје заобилажења правила.
С друге стране, систем доноси и једну новину: путници сада могу одмах видети колико дана им је преостало за боравак у ЕУ, што раније није било доступно без додатних провера.
Према ријечима Зорана Ничена, помоћника главног шефа полиције и начелник Управе за границу Хрватске, гранична полиција планира да смањи огромне гужве коришћењем мобилних уређаја и адаптацији рада.
"Већ сада користимо мобилне уређаје, а додатно ћемо их примјењивати током викенда и туристичке сезоне, како на граничним прелазима тако и на аеродромима", закључио је Ничено за ХРТ.
Иако надлежни најављују увођење мобилних уређаја како би се убрзале контроле, реалност на терену засад показује супротно – гужве су и даље велике, а нервоза међу путницима расте.
С обзиром на предстојеће празнике и почетак туристичке сезоне, очекује се додатни притисак на границама. За сада, свима који планирају пут у Европску унију савјет је јасан: припремите документацију, провјерите статус боравка и рачунајте на много више времена него раније, преноси Курир.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
14
07
14
07
13
57
13
54
13
38
Тренутно на програму