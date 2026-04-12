Најрадоснији плач: У Српској рођено 12 беба

АТВ
12.04.2026 09:27

Фото: Pixabay/PublicDomainPictures

У породилиштима у Републици Српској у протекла 24 часа рођено је 12 беба, по шест дјевојчица и дјечака, потврђено је Срни у породилиштима.

У породилиштима у Бањалуци и Приједору су рођене по три бебе, Добоју и Требињу по двије, а у Невесињу и Градишци по једна.

У Бањалуци су рођене двије дјевојчице и дјечак, Приједору два дјечака и дјевојчица, Добоју и Требињу по дјечак и дјевојчица, Невесињу дјевојчица, а у Градишци дјечак.

У породилиштима Зворник, Фоча, Бијељина и Источно Сарајево није било порода.

