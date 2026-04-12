Васкршњи обичаји који доносе срећу и здравље цијеле године

12.04.2026 09:25

Васкршња јаја туцање јајима за Васкрс
Фото: Anny Pappa/Pexels

Који су обичаји на Ваксрс? Туцање јајима, чуваркућа, умивање и ускршњи ручак само су дио богате листе.

Ускрс је највећи хришћански празник који симболизује побједу живота над смрћу.

Најважнији обичаји су туцање јајима, чуваркућа и породични ручак.

Дан треба провести у радости, миру и заједништву са најближима.

Ваксрс је највећи хришћански празник, дан када вјерници славе васкрсење Исуса Христа и побједу живота над смрћу. Овај празник спада у ред покретних светковина, што значи да се не обиљежава увијек истог датума, али је увијек везан за недјељу као дан васкрсења.

Његова симболика надилази обичаје – Ваксрс представља тријумф живота, наде и свјетлости, због чега се сматра и једним од најрадоснијих дана у години.

Поздрав који се чује свуда: "Христос васкрсе"

На сам дан празника, вјерници се међусобно поздрављају ријечима:

"Христос васкрсе!"

"Ваистину васкрсе!"

Овај поздрав не траје само један дан - користи се током цијеле ускршње седмице, укључујући и Пасхални понедјељак и Пасхални уторак, када се празнична радост наставља у истом духу.

Ваксрсња јаја – срце сваког дома на овај дан

Један од најпрепознатљивијих обичаја везаних за Ускрс јесте туцање ускршњим јајима, које има дубоку симболику – тврда љуска представља гроб, а живот који из ње настаје симболизује васкрсење.

Посебно мјесто има прво офарбано јаје, такозвана чуваркућа, које се увијек боји у црвену боју. Оно се не једе, већ се чува током цијеле године, јер се вјерује да штити дом, доноси здравље и благостање укућанима.

Обичаји који призивају здравље и срећу

Ваксрс почиње рано ујутру, уз посебне ритуале који се преносе с колена на кољено. Један од њих је умивање водом у којој су током ноћи стајали црвено јаје, дрен и босиљак. Вјерује се да ова вода доноси снагу, здравље и љепоту, па се њоме умивају сви чланови породице, а посебно дјеца.

Постоји и обичај да се најмлађима благо протрљају образи ускршњим јајетом, како би током године били румени и здрави. Иако данас дјелују као симболични гестови, ови ритуали су некада имали снажно мјесто у свакодневном животу и вјеровању народа.

Вјерује се и да на Ваксрс треба устати рано и започети дан у добром расположењу. Сматрало се да љеност на овај празник доноси стагнацију, док активност и радост призивају напредак.

Породична трпеза и прекид поста

Ускрс је и тренутак када се завршава вишенедељни пост, па је свечани ручак један од централних догађаја дана. Породица се окупља за столом, а оброк традиционално почиње управо туцањем јајима, што често прераста у веселу игру међу укућанима.

На трпези се налазе разноврсна јела – од печења, преко младог лука и свјеже салате, до колача и других ђаконија. Ипак, много важније од саме хране јесте заједништво и осјећај радости, јер Ускрс прије свега окупља породицу.

Дан радости, мира и вјере

За разлику од Великог петка, који је обиљежен тугом и тишином, Ускрс је дан када се вјерници радују и прослављају живот. Многи одлазе на јутарњу литургију, проводе вријеме са најближима и труде се да дан протекне у миру, без свађа и тешких мисли.

Управо у томе лежи и суштина празника – не само у обичајима, већ у унутрашњем миру, вјери и захвалности.

Ваксрс није само скуп лијепих обичаја, већ празник који подсјећа на најважније вриједности – љубав, вјеру и нови почетак. Како год да га обиљежавате, најважније је да овај дан проведете у радости и заједништву са онима које волите, пише Мондо.

