Земљотрес погодио БиХ

Аваз

02.05.2026 14:34

Испуцала земља усљед земљотреса
Фото: pexels/Alfo Medeiros

Снажан земљотрес јачине 2,7 степени по Рихтеру погодио је данас Босну и Херцеговину.

Епицентар је био 4 километра од Љубиња.

Земљотрес се осјетио и у Хрватској, преноси Аваз.

Тагови :

Земљотрес

Љубиње

