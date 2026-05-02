Дуге колоне возила на више граничних прелаза

Колоне возила чекају на више граничних прелаза на излазу из БиХ према Хрватској и на Зупцима према Црној Гори.
Дуга чекања на излазу према Хрватској су на граничним прелазима Доња Градина, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Нови Град, Орашје, Велика Кладуша, Изачић, Неум, Иваница, Дољани и Вињани Горњи, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.На улазу у БиХ из Хрватске појачана је фреквенција саобраћаја на граничном прелазу Каменско.
На осталим граничним прелазима путничка возила засад не чекају дуже од 30 минута.
Из АМС-а су напоменули да је оваква ситуација због примјењивања система улаз/излаз приликом изласка из Хрватске.
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано. Опрез је неопходан на дионицама које пролазе кроз усјеке због опасности од ситнијих одрона, преноси Срна.
