Дуге колоне возила на више граничних прелаза

АТВ
02.05.2026 12:33

Гранични прелаз Градишка
Фото: AMSRS

Колоне возила чекају на више граничних прелаза на излазу из БиХ према Хрватској и на Зупцима према Црној Гори.

Дуга чекања на излазу према Хрватској су на граничним прелазима Доња Градина, Козарска Дубица, Градишка, Брод, Нови Град, Орашје, Велика Кладуша, Изачић, Неум, Иваница, Дољани и Вињани Горњи, саопштено је из Ауто-мото савеза /АМС/ Републике Српске.На улазу у БиХ из Хрватске појачана је фреквенција саобраћаја на граничном прелазу Каменско.

На осталим граничним прелазима путничка возила засад не чекају дуже од 30 минута.

Из АМС-а су напоменули да је оваква ситуација због примјењивања система улаз/излаз приликом изласка из Хрватске.

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској и Федерацији БиХ одвија несметано. Опрез је неопходан на дионицама које пролазе кроз усјеке због опасности од ситнијих одрона, преноси Срна.

