Данас се обиљежава дан Преподобног Јована Ветхопешчерника: Испоштујте ове обичаје

АТВ
02.05.2026 08:01

Данас се обиљежава дан Преподобног Јована Ветхопешчерника: Испоштујте ове обичаје
Српска православна црква и вjерници данас обиљежавају дан Преподобног Јована Ветхопешчерника.

Породица преподобног Харитона у Палестинској пустињи близу Јерусалима називала се Ветхом Лавром, јер би подигнута прије других лавра. У тој Ветхој Лаври подвизавао се овај преподобни Јован.

Од младости рањен божанском љубављу, он се приљуби уз Бога, по ријечи псалмопевца: Мени је добро приљубљивање уз Бога (Пс. 72, 28). Презревши ништавне сласти овога свијета и гордост, он се уклони из своје домовине, узе крст монашког живота и оде у туђу земљу Господа ради, Који је од рођења Свог био туђинац на земљи и све до смрти није имао гдје главе склонити.

А кад дође у Јерусалим он се поклони светим мјестима, па онда оде у Ветху Лавру блаженог Харитона. И ту се удостоји свештеничког чина због свога врлинског живота. Јер он беше подражатељ древних подвижника: обуздавши тјелесне страсти великим уздржањем, и посвуноћним стајањима на молитви, и сјећањем на смрт, и разноврсним умртвљивањем, он веома испосни своје тијело, и постаде земаљски анђео у тијелу. Пошто дуго поживе и потпуно угоди Богу, он се пресели ка Господу, а свети Анђели му на рукама својим однеше душу у нестариву обитељ небеску.

-спц-вјера-црква-крст-

Свештеници савјетују шта урадити са светом водицом када донесете нову

Преподобни Јован се назива Ветхопештерник умјесто Ветхолавриот, зато што је Ветха Лавра светог Харитона спочетка била разбојничка пештера, у коју разбојници дотераше везана светог Харитона. Али он на чудесан начин би одрешен, и разбојници изненадно помреше од вина отрованог змијиним отровом. Одрешен, он нађе у пештери много злата, и прво у тој пештери устроји цркву, и сабра братију. Потом изнад пештере сагради обитељ.

А пошто преподобни Јован проведе живот у тој старој пештери, служећи у пештерској цркви, он због тога и би прозван Ветхопештерник (или Старопећиник). Преподобни Јован поживе и упокоји се у осмом стољећу.

Према народим обичајима данас треба избјегавати свађе, даривати вољене особе и поспремити кућу.

Прочитајте више

Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

Друштво

Данас славимо Светог Артемона: Силом крста приковао змије за земљу

6 д

0
Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

Друштво

Сутра је преподобни Василије: Урадите једну ствар за мир у кући и опрост гријехова

1 седм

0
Небојша Вукановић на сједници Колегијума Народне скупштине Републике Српске

Република Српска

Епархија демантовала Вукановића: Злонамјерне тврдње

1 седм

15
Да ли се Ђурђевдан ове године слави мрсно или посно?

Савјети

Да ли се Ђурђевдан ове године слави мрсно или посно?

1 седм

0

Више из рубрике

Вјеровали или не: Прва радничка побуна забиљежена у Сребреници у 15. вијеку

Друштво

Вјеровали или не: Прва радничка побуна забиљежена у Сребреници у 15. вијеку

13 ч

0
Пјевао на плафону рафтинг прослава

Друштво

Пјевао на плафону: Невиђена прослава

14 ч

0
Првомајски уранак Добојлија уз дувачки оркестар

Друштво

Првомајски уранак Добојлија уз дувачки оркестар

14 ч

0
Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

Друштво

Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

14 ч

0

