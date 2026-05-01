Једна рупа на путу може да направи озбиљан квар на ауту: Ево шта прво страда

Прелазак аутомобиле преко рупе на путу често изгледа безазлено, али може изазвати озбиљна оштећења на гумама, фелгама, трапу и управљачком систему возила.
Први проблем који возачи примијете обично је оштећење пнеуматика. Осим пуцања гуме, могу да се појаве и такозвани „мехури“ на бочној страни, што указује на унутрашње оштећење конструкције гуме. Таква гума може пући и данима или седмицама касније.
Посебно су осјетљиве нископрофилне гуме, које су данас веома популарне. Код њих лако долази и до кривљења или пуцања фелги, што може изазвати вибрације у волану, проблеме са управљањем и постепено испуштање ваздуха из гуме.
Ударац у рупу може пореметити и геометрију точкова. Симптоми су „вучење“ аутомобила у страну, неравномјерно трошење гума, појачана бука током вожње и повећана потрошња горива.
На мети су и дијелови вјешања попут амортизера, спона и виљушки, а код јачих удара могу страдати лежајеви, осовине, па чак и доњи дио мотора или издувни систем, пише Ревија ХАК.
Стручњаци упозоравају да возило треба прегледати у сервису чак и када нема видљивих посљедица одмах након ударца.
Нека оштећења могу се појавити тек касније, због чега је контрола трапа, гума и управљачког система веома важна за безбједну вожњу.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
