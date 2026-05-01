Зашто се за Празник рада једе грах?

01.05.2026 18:20

Грах јело чорба кување
Фото: Pexel/ Towfiqu barbhuiya

У мају 1886. 400.000 радника у многим дијеловима САД-а ступило је у штрајк, тражећи осмосатно радно вријеме. Штрајк је почео мирно, али трећег дана протеста у Чикагу дошло је до насиља.

Први мај је међународни празник рада који се слави у многим различитим културама широм свијета. То је дан јединства, заједништва и поновног рођења. Обиљежава се као спомен на велике радничке протестее одржане у Чикагу 1. маја 1886. године. Тада је у сукобима с полицијом погинуло више радника, а петеро је радника осуђено на смрт, пише Бритиш Коунсил.

Историја Празника рада: У мају 1886. 400.000 радника у многим дијеловима САД-а ступило је у штрајк, тражећи осмосатно радно вријеме. Штрајк је почео мирно, али трећег дана протеста у Чикагу дошло је до насиља. Полиција је пуцала на ненаоружане раднике, убивши неколико њих. Сутрадан је било нових протеста и неко је бацио бомбу. Од бомбе или полицијске пуцњаве непосредно након бомбе, убијено је седам полицајаца и четири радника. Особа која је бацила бомбу никада није идентификована, али је ухапшено осам радника. Седморица су осуђена на смрт, а један је осуђен на 15 година затвора.

Овај догађај, познат као Афера Хајмаркет, био је врло важан за окупљање радника у САД-у. Многи људи нису вјеровали да су мушкарци криви, а суђење је критизирано као неправедно. Афера Хајмаркет постала је међународни симбол борбе за радничка права, а 1. маја изабран је за Међународни Празник рада. На данашњи дан социјалистичке странке и синдикати позвали су раднике на протесте на осмосатно радно вријеме и мирне простесте. Осмосатни радни дан постао је законом за јавне раднике у САД-у 1892. године. Од тада су се раднички покрети широм свијета наставили борити и изборити то право.

Како се слави данас?

Празник радника је дан када се радници одмарају од својих уобичајених послова. Прилика је то за кампању за радничка права, солидарност с другим радницима и слављење успјеха радника широм свијета. Међународни празник рада је државни празник у преко 80 земаља свијета. Иако се обиљежава у бројним државама свијета 1. маја, постоје различитости. У Великој Британији и Ирској овај празник није одређен на 1. маја, него се обиљежава првог понед‌јељка у мају.

Канада, Аустралија, Нови Зеланд и Холандија такођерславе празник рада, али на различите датуме, зависно о томе како је празник настао у тим земљама. Сједињене Америчке Државе не обиљежавају догађај из Чикага, него Празник рада славе првог понед‌јељка у септембру. Једни вјерују да је разлог томе избјегавање обиљежавања нереда који су се догодили 1886. године. Другима је ближа теорија да САД настоји избјећи празник усвојен од стране комуниста и социјалиста као њиховог примарног празника.

Зашто се једе грах?

Грах се дијели свим људима као симбол правог радничког јела. Наиме, грах је одувијек био радничко јело. Енергетска вриједност у 100 грама граха је 333 калорије, од чега је 60% угљикохидрата. Због тога су радници и тежаци након једне поштене порције граха били спремни за дуготрајан и напоран посао, преноси Вечерњи.хр

