Logo
Large banner

Стиже "Келвинов талас"

Аутор:

АТВ
01.05.2026 16:04

Коментари:

0
Иако је ријеч о глобалном климатском обрасцу, његове посљедице већ се назиру и у Европи.

Кључну улогу у овом процесу има снажан океански Келвинов талас који је послједњих седмица знатно ојачао и подстакао прелаз из вишегодишњег утицаја Ла Ниње у топлу фазу Ел Ниња.

Тиме се мијења и глобална циркулација атмосфере, што ће се одразити и на временске прилике у Европи током љета.

Према најновијим дугорочним прогнозама модела ECMWF и УКМО, Европа би у љето 2026. могла имати температуре изнад просјека на већем дијелу континента.

Најизраженији пораст температура очекује се од јужне према средишњој и северној Европи, што је повезано с дотоком топлијег ваздуха са југа због подручја ниског притиска западно од Европе.

Истовремено, прогнозе указују на неуједначен распоред падавина.

Веће количине кише очекују се у јужним, југоисточним и дијелом сјеверним дијеловима Европе, док би средишњи и северозападни делови континента могли имати мање падавина од просјека.

Управо комбинација виших температура и мањка кише повећава ризик од суше, а посебно у централној Европи, пише Севере Weather.

Сличан образац потврђују и оба главна прогностичка модела. УКМО такође предвиђа јачи јужни доток ваздуха према Европи, што додатно подиже температуре, док распоред падавина остаје подјељен – више кише на југу и сјеверу, а мање у западним и централним дијеловима континента.

Анализе ранијих јаких Ел Нињо феномена показују да такви услови често доносе топлија љета у великом дијелу Европе, уз промјењене обрасце падавина, преноси Б92

Иако се сваки догађај разликује, актуелне прогнозе упућују на сличан развој ситуације и овог љета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

Временска прогноза

Сунце

Рекордни топлотни талас

Европа

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

ГП Градишка

Друштво

Хаотичан први мај: Сати у колони, закрчено чак 17 граничних прелаза

3 ч

0
Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

Друштво

Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

3 ч

0
Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

Друштво

Школа у БиХ забранила ученицима мобилне телефоне

3 ч

0
Нудио полицајцу мито па ухапшен

Друштво

Од 1. маја промјене у исплати пензија за неке у Српској

4 ч

0

  • Најновије

18

36

Првомајски шок: Д‌јеца пронашла ранац у природи, родитељи одмах звали полицију!

18

25

Убијена новинарка у Сарајеву: Бивши супруг отео њихово петогодишње дијете

18

20

Зашто се за Празник рада једе грах?

18

04

Влада Српске спремна да обезбиједи све потребне гаранције и услове за лијечење генерала Младића

18

01

Прве фотографије с мјеста злочина: Овд‌је је мушкарац убио жену, па побјегао с лица мјеста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner