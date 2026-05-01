Какво нас вријеме очекује другог дана маја?

АТВ
01.05.2026 14:58

У Републици Српској и Федерацији БиХ (ФБиХ) сутра ће бити сунчано уз умјерену облачност са температуром ваздуха до 22 степена Целзијусова.

Ујутро ће бити хладно, на истоку облачно, а у осталим предјелима ведро.

На истоку је само понегдје могућа слаба киша, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова, повремено јак, на југу умјерена до јака бура.

Јутарња температура ваздуха биће од нула до седам, у вишим предјелима од минус три, а највиша дневна од 15 на истоку до 22 на југу и западу, у вишим предјелима од 10 степени Целзијусових.

Данас преовладава сунчано вријеме уз умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Температура ваздуха у 14.00 часова: Хан Пијесак и Чемерно осам, Соколац девет, Гацко и Кнежево 10, Мраковица 12, Сребреница и Сарајево 13, Мркоњић Град и Рудо 14, Рибник и Фоча 15, Бијељина, Билећа и Вишеград 16, Бањалука, Добој и Србац 17, Нови Град, Приједор и Требиње 18 и Мостар 20 степени Целзијусових.

