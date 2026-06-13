Сутра до 32 степена, у појединим дијеловима пљускови

Аутор:АТВ
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У Републици Српској и ФБиХ сутра ће преовладавати сунчано вријеме уз умјерену облачност, а послије подне и увече очекује се умјерен развој облака на сјеверу и истоку, понегдје са кишом или пљусковима са грмљавином.
Максимална температура ваздуха од 28 до 32 степена Целзијусова, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Вјетар умјерен, током дана на ударе и јак западни до југозападни. Увече на сјеверу при пљусковима вјетар у скретању на сјеверне смјерове, умјереног и јаког интензитета.
Јутро ће бити претежно ведро, минимална температура ваздуха од 10 до 16, у вишим предјелима од шест степени Целзијусових.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
Температура ваздуха у 14.00 часова: Чемерно 17 степени, Хан Пијесак и Иван седло 19, Соколац и Гацко 20, Сарајево 22, Сребреница 23, Фоча, Ливно и Тузла 24, Вишеград и Мркоњић Град 25, Бијељина и Билећа 26, Требиње, Добој, Нови Град, Градачац и Сански Мост 27, Бањалука 28, Приједор 29, а Мостар 31 степен Целзијусов, преноси Срна.
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