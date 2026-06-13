Министар у Влади Српске открио: 5 година био таксиста, основао фирму са Кинезима

Аутор:АТВ
Коментари:0
Министар трговине и туризма Републике Српске Нед Пуховац изјавио је да ће један од његових главних циљева у наредном периоду бити значајно повећање издвајања за развој туризма, наводећи да садашњи буџет није довољан да би се искористили огромни потенцијали које Српска посједује.
Пуховац је у подкасту Срне рекао да ресорно министарство тренутно располаже са око 500.000 КМ за грантове у туризму, што је, како је оцијенио, недовољно за озбиљнији развој ове привредне гране.
"За наредну годину планирам да разговарам са премијером и свима који о томе одлучују да буџет за туризам буде најмање 10 милиона КМ, јер без улагања у туризам немате будућност", констатовао је Пуховац.
Он је нагласио да Република Српска располаже изузетним природним ресурсима, али да су они недовољно искориштени.
"Имамо планине, ријеке, бање, Перућицу, природне љепоте које многи немају. Док обилазим Републику Српску видим да је ријеч о потенцијалу који је практично неискоришћен", навео је Пуховац.
Према његовим ријечима, већину инвестиција у туризам тренутно износе приватни предузетници који улажу сопствени капитал, док је институционална подршка ограничена.
Пуховац сматра да се значај туризма још не препознаје у довољној мјери, иако је ријеч о области која доноси вишеструке ефекте за привреду и промоцију Републике Српске.
"Туриста који оде задовољан из Српске најбољи је промотер земље. Не постоји боља промоција једне државе од туризма", нагласио је Пуховац.
Он је указао да туризам тренутно учествује са свега око 1,5 одсто у бруто домаћем производу Републике Српске, што показује велики простор за раст.
Пуховац је у подкасту Срне говорио и о свом животном и професионалном путу, наводећи да је рођен у Брчком, да је по струци магистар економије, те да је током каријере радио различите послове у више земаља.
"Као гимназијалац сам маштао да будем гинеколог. Стицајем околности, нисам. Завршио сам као економиста. Послије сам и магистрирао. Мој први посао је био у Лукавцу и Тузли. Био сам професор. Послије је мој пут био сложен, са различитим државама, са различитим околностима. Послије сам био директор у Комуналном у Брчком", рекао је Пуховац.
Између осталог, пет година је радио као таксиста у њемачком Манхајму, што је оцијенио као једно од најдрагоцјенијих животних искустава, а потом је са породицом отишао у Аустралију, гдје је живио и радио више од деценије.
"Затим сам отишао у Њемачку. Тамо сам живио осам година. Мој најљепши посао сам радио ту, то је био таксиста. Радио сам многе послове, али то је био најљепши и најискуственији посао који можете доживјети. То сам радио у Њемачкој пуних пет година", рекао је министар.
Он је истакао да је након тога отишао у Аустралију и ту је живио од 1999. године. Такође, казао је да му у Аустралији и данас живе кћерке.
" Као и свугдје вани, имате период прилагођавања који је код мене трајао двије године. Са три добра пријатеља Кинеза сам направио фирму, та фирма се бавила увозом и извозом челика за сатове у Кину. Ми смо једини који смо увозили у Кину. Тада сам девет или 10 мјесеци живио и радио у Дубаију", истакао је он.
Прије доласка на министарску функцију био је ангажован и у администрацији Брчко дистрикта на реализацији пројеката у сарадњи са Свјетском банком.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
19 ч0
Република Српска
1 д0
Друштво
1 д1
Друштво
1 д5
Најновије
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Тренутно на програму