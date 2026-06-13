Новаковић: Ауто-пут Бијељина-Брчко је пут останка, развоја и повезивања српског народа

Аутор:АТВ
Коментари:0
Почетак радова на ауто-путу Бијељина–Брчко представља један од најважнијих развојних догађаја за Семберију, Мајевицу и цијели сјевероисточни дио Републике Српске, истакао је Жарко Новаковић, директор РиТе Угљевик и потпредсједник ОО СНСД Угљевик.
"Овај пројекат није само нова саобраћајница. То је нова развојна шанса не само за сваки град, сваку општину и село кроз које ће пролазити будући коридор, већ и за Угљевик и све који ће с ауто-путем бити повезани. Боља повезаност значи више инвестиција, нова радна мјеста, бржи проток роба, веће могућности за привреду, али прије свега сигурнију и извјеснију будућност за људе који овдје живе.
Као човјек који је рођен у овом крају, који је овдје завршио школу, засновао породицу и одлучио да свој живот и каријеру гради у Угљевику, посебно осјећам значај сваког пројекта који нашем крају доноси развој", рекао је он.
Посебну вриједност овом пројекту даје чињеница да он додатно учвршћује везе Републике Српске и Србије, истиче Новаковић.
"Сваки нови километар модерне саобраћајне инфраструктуре између наших крајева значи више сусрета, више сарадње, више привредних могућности и снажније национално јединство нашег народа са обје стране Дрине.
Дрина никада није била граница међу Србима. Она је вијековима била ријека која спаја исти народ, исту културу, историју и традицију. Зато је сваки нови мост, сваки нови пут и сваки нови коридор који повезује Републику Српску и Србију улагање у заједничку будућност. Док би неки жељели да Дрину посматрају као линију раздвајања, ми је видимо као најљепшу спону српског народа и симбол нашег јединства", рекао је Новаковић.
Српска данас показује да има снагу да реализује велике пројекте који остају генерацијама, каже Новаковић
"Посебно је важно што се овим пројектом додатно повезују наши крајеви и стварају претпоставке за равномјернији развој цијелог региона. Мајевица је деценијама давала много Републици Српској и заслужује инфраструктуру која ће омогућити њен пуни развојни потенцијал.
Република Српска данас показује да има снагу да реализује велике пројекте који остају генерацијама. Ауто-пут Бијељина-Брчко није само пут који повезује мјеста на карти. То је пут који повезује људе, породице, привреду и будућност нашег краја", рекао је он.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
11
55
11
45
11
44
11
37
11
34
Тренутно на програму