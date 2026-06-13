Возачи будите стрпљиви: Вишечасовна чекања на прелазима

Вишечасовна чекања у колонама забиљежена су данас на више граничних прелаза са Србијом, Црном Гором и Хрватском.

Колоне возила чекају на граничном прелазу Зупци на излазу из БиХ ка Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На улазу у БиХ из Србије дуже се чека на прелазима Шепак, Каракај и Павловића мост, а на улазу из Хрватске на прелазима Костајница и Брод.

Дуге колоне возила формиране су и на улазу у Хрватску из БиХ на прелазима Дољани, Бијача и Осоје.

На осталим прелазима путничка возила, засад, не чекају дуже од 30 до 40 минута.