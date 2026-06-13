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Возачи будите стрпљиви: Вишечасовна чекања на прелазима

Аутор:

АТВ
13.06.2026 12:54

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Возачи будите стрпљиви: Вишечасовна чекања на прелазима
Фото: AMS RS

Вишечасовна чекања у колонама забиљежена су данас на више граничних прелаза са Србијом, Црном Гором и Хрватском.

Колоне возила чекају на граничном прелазу Зупци на излазу из БиХ ка Црној Гори, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На улазу у БиХ из Србије дуже се чека на прелазима Шепак, Каракај и Павловића мост, а на улазу из Хрватске на прелазима Костајница и Брод.

Дуге колоне возила формиране су и на улазу у Хрватску из БиХ на прелазима Дољани, Бијача и Осоје.

На осталим прелазима путничка возила, засад, не чекају дуже од 30 до 40 минута.

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Тагови :

АМС РС

Гужва на граници

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